O greseala a senatorilor in transpunerea GDPR ar putea bloca activitatea Institutului National de Statistica

Inca de pe vreme cand era in stadiul de proiect, Legea 190/2018 continea un articol - mai exact al 7-lea - intitulatTitlul acestui articol nu s-a modificat nici inainte si nici dupa adoptarea textului de lege. Continutul, insa, i-a fost intrucatva saracit, din motive greu de explicat.Mai exact, in forma intitiala continutul articolului era urmatorul:(care prevad restrictii de prelucrare -n.red.)Deputatii au adoptat articolul de lege in aceasta forma. Cand proiectul a fost inaintat la Senat, insa, doi parlamentari din partea UDMR - Antal Lorant si Karoly Zoltan - s-au gandit sa elimine din textul articolului mentiunea folosirea datelor cu caracter personal inSenatorii din comisiile parlamentare au respins amendamentul. Cu toate acestea, atunci cand a fost supus la vot in plenul Senatului, intr-o sedinta condusa de Claudiu Manda ( PSD ) - amendamentul a fost, in mod inexplicabil, adoptat cu majoritate zdrobitoare.In materialul urmator, la minutul 18.25, puteti vedea clar cum acest amendament e adoptat de senatori.Decizia senatorilor a capatat putere de lege. In consecinta,, care ar ingreuna activitatea analistilor de date.In mod normal, acesta situatie n-ar trebui sa reprezinte o problema, in conditiile in care oricum GDPR - care trebuie aplicat ad-literam si care are mai multa putere decat legile nationale - prevede ca datele cu caracter personal pot fi folosite in scopuri statistice.Ca sa se asigure, insa, ca activitatea nu ii va fi blocata - mai ales ca in anii 2020 si 2021 urmeaza recensaminte agricole si ale populatiei - INS a trimis Guvernului, potrivit surselor, o solicitare de clarificarea a cadrului legislativ national.Daca doreste sa ia masuri, cabinetul Dancila poate emite o ordonanta de urgenta care sa corecteze omisiunea senatorilor. Daca Executivul va ignora solicitarea INS, ramane de vazut cat de usor sau cat de greu le va fi statisticienilor sa isi culeaga datele, in perioada imediat urmatoare.