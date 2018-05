S-au depus plangeri chiar din prima zi de aplicare a regulamentului UE privind protectia datelor personale (GDPR)

Max Schrems ataca

"Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor" (RGPD) prevede drepturi consolidate ale navigatorilor pe Internet si sanctiuni - fara precedent - in cazul unor abuzuri, intr-un context marcat de scandalul planetar care a implicat reteaua de socializare americana condusa de Mark Zuckerberg.Avalansa de mesaje care invita utilizatorii sa accepte noile conditii de utilizare pe Twitter , Google sau alte site-uri de comert si diverse organisme este primul efort vizibil al noii situatii, careia europenii spera sa-i dea o amploare mondiala.Cetatenii sunt, in prezent, "ca si cum ar fi nud intr-un acvariu", insa "multumita noilor reglementari, europenii isi vor relua controlul asupra datelor", a pledat comisarul european insarcinat cu Justitia Vera Jourova, aparand strangerea surubului prin RGPD.Citeste si Noul regulament european privind protectia datelor: Mai multa siguranta pentru cetatenii europeni Aceasta legislatie impune oricarei intreprinderi - pe Internet sau nu - sa ceara un "consimtamant explicit si pozitiv" in vederea utilizarii datelor personale colectate sau prelucrate in UE. Ea le da totodata cetatenilor "dreptul sa stie" cand le sunt piratate datele, ca in divulgarea masiva de la Uber, in 2016.Abuzurile vor fi dur pedepsite. Intreprinderile - capabile sa transforme aceste date in aur exploatandu-le in vederea publicitatii tintite, de exemplu - se vor expune unor sanctiuni care pot atinge pana la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuala mondiala, in cazul in care nu respecta noile reglementari."Acum ca noile reglementari sunt in vigoare, autoritatile de protectia datelor vor supraveghea aplicarea lor in intreaga UE", a avertizat vineri un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE).In fapt, autoritatile nationale de protectie au fost sesizate inca din prima zi a RGPD, de catre juristul austriac Max Schrems, un mare activist al respectarii vietii private, care a depus o prima salva de plangeri contra marilor giganti americani."Probabil ati vazut aceste ferestre contextuale care se afiseaza peste tot, spunand << trebuie sa acceptati, altfel nu veti putea utiliza acest serviciu >> . Or RGPD interzice in mod explicit acest lucru", a declarat el pentru AFP, deplangand un "consimtamant fortat" la aceste noi reglementari de utilizare, modificate tocmai pentru a respecta legea europeana.Schrems a anuntat ca ONG-ul sau - None of Your Business (Nu e treaba ta) - a depus patru plangeri, "una in Franta contra Google pe Android, a doua contra Instagram in Belgia, a treia la Hamburg contra WhatsApp si a patra in Austria contra Facebook"."Eu n-as fi facut asa de bine ca Facebook" in a convinge de necesitatea RGPD, declara ironic, recent, comisarul Vera Jourova.Ea se referea la controversa cu privire la exploatarea informatiilor a zeci de mii de utilizatori ai retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica , implicata in campania prezidentiala a lui Donald Trump CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg a venit personal, marti, sa prezinte scuze in Parlamentul European (PE), asa cum a facut-o inainte in fata congresmenilor americani, pe tema acestui scandal, dar si, mai larg, din cauza lipsei sale de reactie in fata unor amestecuri straine in procese electorale si a difuzarii unor informatii false."Imi pare rau", a declarat Zuckerberg, amintind angajamentul Facebook de a se pune in conformitate cu RGPD in Europa.Vineri, mai multe site-uri ale unor ziare americane - inclusiv al Los Angeles Times (LAT) - erau inaccesibile in UE, iar mesajele afisate sugerau dificultati legate de conformarea lor cu RGPD.In general, marile platforme de Internet par ca s-au pregatit adecvat in vederea noii legislatii, care a provocat totusi panica in anumite IMM-uri.CE a incercat, in ultimele saptamani, sa le ofere asigurari, amintind ca noile obligatii ale structurilor mici sunt mai mici decat ale intreprinderilor dupa modelul economic bazat pe exploatarea datelor personale.Bruxellesul este insa mai nerabdator cu state membre care nu au procedat inca la ajustari ale legislatiei lor nationale - potrivit unui bilant al CE opt tari se afla in mod clar an aceasta situatie -, in contextul in care au dispus de o perioada de adaptare de doi ani, acordata dupa aprobarea RGPD in 2016.Acest lucru nu impiedica noile drepturi sa fie aplicabile incepand de vineri in toate statele europene, da insa asigurari Bruxellesul.