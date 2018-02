La ce caracteristici sa te uiti cand iti cumperi un GPS bun

Iata cum se foloseste un GPS:

dupa ce l-ati pornit, alegeti din meniu icoana numita harti. Se va deschide o harta care va plasa locatia in care va aflati si ce se afla in imprejurimi.

selectatia optriunea "locatia mea", iar in fereastra pentru cautare scrieti adresa exacata unde vrei sa ajungeti, iar in cateva secunde GPS-ul va va da traseul.

La ce caractersitici sa te uiti ca sa iti un GPS bun

Ziare.

com

Gps-urile ofera directii de mers in timp real, afiseaza pozitia dumneavoastra pe harta in miscare. Multe masini vin cu GPS incorporat, dar cei care nu au isi pot lua.Un GPS pleaca de la 200 de lei si ajunge pana la 1.500 de lei., incat sa puteti vedea trasul si de la departare. Nu trebuie sa va apropiati ca sa vedeti mai bine. Recomandarea mea este sa alegeti un GPS ce are diagonala de 7 inchi.este ca un mic calculator, procesorul determina viteza cu care este calculat traseul si timpul necesar de reconfigurare, in cazul in care exista abateri de la traseu. Un GPS bun ar trebuie sa aibe un procesor de minim 400Hz si o memorie RAM de 256MB.- o interfata simpla inseamna ca veti putea gasi rapid si usor functiile pe care doriti sa le utilizati.este o carcateristica foarte importanta. Abilitatea unui sofer de a emite comenzi si de a solicita indicatii vocale de la GPS inseamna ca puteti sa va vedeti linistit de drum si sa nu va uitati continuu la GPS ca nu cumva sa gresiti.GPS-urile vin cusau se pot achizitiona. Este o idee buna ca GPS-ul pe care il luatieste o caracteristica interesanta care adauga o mai buna functionalitate GPS-ului. Cu aceasta puteti sa primiti apeluri telefonice fara sa fie nevoie sa luati mainile de pe volan. In plus puteti sa ascultati muzica preferata.Un GPS trebuie montat pe parbriz sau pe bord. Cel mai bine este sa il puneti pe parbriz la nivelul ochilor, in acest fel veti fi atent la drum, daca e pe bord o sa va vina mai greu sa va uitati si sa fiti in acelasi timp atent si la drum.Cand o sa va cumparati un GPS, cel mai bine este sa va duceti intr-un magazin de electronice sau online.Intotdeauna e bina ca un aparat electronic sa fie cumparat din magazin, asa poti sa ii spui vanzatorului ce vrei, iar el sa iti spuna ce ti se potriveste.In plus il poti si testa, adica sa intri in meniul lui si sa vezi cum se misca.Ar trebui sa va cumparati GPS-uri de la producatori, de la Garmin sau Tom Tom. Daca va cumparati de la altii, GPS-ul nu la fi la fel de bun, ei doar vand produsul copiat cu accesorii de calitate slaba, in schimb producatorii de renume testeaza calitatea.In concluzie, daca iti petreci o mare parte din timp in masina, neaparat trebuie sa iti cumperi un GPS.