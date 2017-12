10 lucruri simple pe care sa le faci pentru a fi in siguranta online

1. Foloseste autentificarea multi-factor pentru toate conturile online

2. Acopera camera web a laptopului

3. Nu face cumparaturi online sau tranzactii bancare cand esti conectat la retele Wi-Fi publice

4. Asigura-te ca site-ul are certificat SSL (foloseste https in loc de http) inainte de a face tranzactii financiare

5. Sterge programele si aplicatiile vechi, pe care nu le mai folosesti

6. Mentine antivirusul actualizat

7. Schimba-ti toate parolele la 30 de zile si foloseste parole unice pentru fiecare cont in parte

8. Actualizeaza regulat software -ul pe PC si pe telefonul mobil

9. Nu accesa linkuri si fisiere necunoscute

10. Nu uita sa schimbi parolele setate de producatori pentru toate programele pe care le folosesti

Robert Herjavec, CEO-ul companiei de servicii de securitate cibernetica pentru companii Herjavec Group, care a participat in calitate de investitor la show-ul TV "Shark Tank", ne ofera zece sfaturi utile, simplu de aplicat, pentru a evita sa cadem victime infractorilor cibernetici."Inainte de toate, va incurajez sa folositi bunul simt. Nu iti trimite nimeni din Rusia email-uri pentru ca vrea sa se casatoreasca cu tine. Prietenul tau cel mai bun nu a plecat intr-o calatorie intr-o tara indeparata fara sa iti spuna si acum are nevoie disperata de un transfer bancar si, preferata mea, nu ai castigat la loterie daca nici macar nu ai jucat", scrie Herjavec in CNBC Acest lucru inseamna ca, pe langa parola, va trebui sa introduci un cod de verificare pe care il vei primi via e- mail sau SMS atunci cand vrei sa iti accesezi conturile.Daca un site observa ca cineva incearca sa intre in contul tau de pe un dispozitiv nou, iti va trimite un astfel de cod de verificare pentru a se asigura ca intr-adevar esti tu.Hackerii pot accesa de la distanta camera laptopului si te pot spiona prin intermediul ei fara ca macar sa iti dai seama. Poti elimina usor acest risc cu o bucata de banda adeziva. Asa cum face si Mark Zuckerberg Retelele Wi-Fi publice sunt de cele mai multe ori nesigure si pot fi atacate cu usurinta de hackeri pentru a obtine datele personale ale utilizatorilor. Daca folosesti o astfel de retea este recomandat sa folosesti si un serviciu VPN (retea privata virtuala), care iti va cripta datele.Site-urile care au certificat de securitate SSL (folosesc https://) protejeaza informatiile personale introduse de utilizatori , un aspect foarte important de care ar trebui sa tina cont mai ales cei care fac cumparaturi online.Daca nu le folosesti, probabil ca nu esti la curent cu cele mai recente actualizari de securitate disponibile, iar hackerii pot folosi hibele cunoscute pentru a-ti accesa computerul sau telefonul prin intermediul softului invechit.Pentru a fi cu un pas inaintea hackerilor care dezvolta noi metode pentru a-ti ataca dispozitivele, instaleaza update-urile pentru programele de protectie imediat ce acestea sunt disponibile.Aceasta este o practica esentiala pentru a evita sa devii o victima a atacurilor online, hackerii profitand de faptul ca multi oameni folosesc o singura parola pentru toate conturile lor.Astfel te asiguri ca vulnerabilitatile cunoscute au fost rezolvate, iar riscul de a fi atacat este mai mic.Herjavec considera ca este util sa reaminteasca de pericolul email-urilor de tip phishing , care folosesc linkuri si fisiere false pentru a obtine acces la datele personale ale victimei.Producatorii folosesc parole simple ca "parola123" sau "admin", care sunt printre primele pe care hackerii le incearca atunci cand vor sa iti atace dispozitivele prin intermediul acestor programe.De altfel, atacul cibernetic din 2016 care a vizat furnizorul de servicii de internet Dyn si care a afectat site-uri ca Twitter , Netflix si Spotify a fost facilitat de faptul ca multe dispozitve foloseau inca parolele setate din fabrica, aminteste Herjavec.