Atentie! O noua schema prin care hackerii incearca sa-ti ia banii, ce implica site-urile cu continut pentru adulti

"Pentru a elimina materialele compromitatoare, atacatorii cer o suma de aproximativ 0.43 - 0.45 Bitcoin - echivalentul a 2.000 de dolari, insa am descoperit si mesaje prin care se solicita alte sume. Victimei i se solicita sa faca un transfer online in termen de 48 de ore de la deschiderea e- mail -ului. In caz contrar, atacatorul din spatele acestui scam ameninta sa trimita materialele compromitatoare la toate contactele email pe care le-ar fi furat de pe dispozitivul infectat", explica Ondrej Kubovic, security awareness specialist la Eset.Potrivit cercetarii de specialitate, continutul e-mailurilor era, in mare parte, in limba engleza, insa in ultimele zile au fost identificate numeroase noi versiuni, care vizeaza utilizatori din Australia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franta, Spania, Republica Ceha si Rusia."E-mailurile detectate recent nu aduc nimic nou, iar tipul acesta de scam exista deja de ani de zile. Fenomenul poarta numele de "sextortion" si presupune pretinderea unor sume de bani din partea potentialelor victime. Tot in aceasta categorie se incadreaza si cazurile in care atacatorii obtin initial fotografii intime, chiar din partea victimei, dintr-o conversatie cu un profil fals. Acest fenomen devine chiar mai periculos, atunci cand este implicat si un copil. Elementul care diferentiaza acest scam de altele este eficacitatea ingineriei sociale implicate, fapt datorat in principal numarului de utilizatori care urmaresc continut pornografic pe dispozitivele lor. Unele dintre versiunile anterioare ale acestei inselatorii dadeau impresia ca mesajul venea chiar "de pe adresa de e-mail a victimei", ceea ce intarea ideea ca dispozitivul a fost compromis", se arata in informarea specialistilor in securitate cibernetica.Conform datelor analizate, in alte cazuri, atacatorul pretindea ca stie parola victimei si o includea in corpul e-mailului, ca sa dovedeasca acest fapt."Daca gasiti un astfel de e-mail in casuta postala, fiti prudent si evitati actiunile imediate. In primul rand, nu raspundeti la scam-uri, nu descarcati fisierele atasate, nu dati click pe liniile de cod incorporate si in mod cert nu trimiteti bani catre atacatori. In cazul in care un atacator va cunoaste parola curenta, va recomandam sa o modificati imediat si sa activati autentificarea cu doi factori. Este adevarat ca, in general, atacatorii verifica inainte credentialele de login si folosesc contul compromis pentru a-si raspandi mesajele. Ar fi recomandat, de asemenea, sa scanati dispozitivul cu un software de securitate eficient, care poate detecta amenintarile reale sau alte probleme, cum ar fi utilizarea necorespunzatoare a camerei web a dispozitivului", precizeaza Kubovic.Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.