Bresa de securitate la agentia care se ocupa de securitatea comunicatiilor Casei Albe

Cel putin asta reiese dintr-o scrisoare trimisa persoanelor care ar fi putut fi afectate de aceasta bresa de securitate, obtinuta de Reuters.Scrisoarea, datata 11 februarie 2020, afirma ca in perioada mai-iulie 2019 datele personale ale mai multor persoane ar fi fost compromise "intr-o bresa a datelor" unui sistem gazduit de Defense Information Systems Agency (DISA).Agentia ofera suport pentru comunicatii directe si IT presedintelui Donald Trump, vicepresedintelui Mike Pence, angajatilor acestora si Serviciilor Secrete ale Statelor Unite, potrivit site-ului institutiei.Tototdata, agentia ofera servicii de suport direct presedintelui Statului Major si altor membri de rang inalt ai fortelor armate, iar birourile sale din teren ofera suport comandantilor militari americani in strainatate.Casa Alba nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii, iar scrisoarea ofera putine detalii. De exemplu, documentul nu precizeaza ce parte a retelei DISA a fost compromisa si nici persoanele care ar avea datele compromise.Termenul de "incalcare" a securitatii datelor poate avea multe sensuri, de la penetrarea retelei de catre hackeri la expunerea pe Internet a unui server considerat sigur.Scrisoarea agentiei arata ca nu are dovezi ca datele personale ar fi fost utilizate in mod ilegal.Un purtator de cuvant al Pentagonului a transmis ca persoanelor posibil afectate li s-au oferit "informatii despre masurile care pot fi luate pentru a atenua posibilul impact negativ" al bresei de securitate, precum si monitorizarea gratuita a situatiei lor financiare.DISA, cu sediul central in Fort Meade, Maryland, are ca angajati circa 8.000 de militari si civili.Purtatorul de cuvant nu a spus cati oameni ar fi putut fi afectati de bresa de securitate, afirmand doar ca DISA a investigat incidentul "si a luat masurile corespunzatoare pentru asigurarea retelei".