Cel mai mare furt de date din istoria Bulgariei: Doi suspecti au fost pusi sub acuzare pentru terorism si apoi eliberati

Georgi Iankov, un director la compania Tad Group, a fost pus sub acuzare si eliberat din custodie, a spus avocatul Georgi Stefanov.Anterior, Kristian Boikov, in varsta de 20 de ani, angajat in domeniul securitatii cibernetice la aceeasi companie, a fost si el acuzat de terorism, transmite Reuters.Ambii au negat acuzatiile, a spus Stefanov."Suntem foarte surprinsi de acuzatii. Cum poti sa acuzi pe cineva de terorism, iar apoi sa il eliberezi?", a adaugat avocatul.Politia a perchezitionat marti birourile Tad Group, confiscand computere si retinand un director, in legatura cu atacul cibernetic de luna trecuta de la agentia fiscala , la care au fost compromise aproape toate datele personale ale adultilor bulgari.Boikov a fost eliberat conditionat miercurea trecuta, dar nu poate parasi tara.Potrivit procurorilor, Boikov nu a actionat singur, iar acestia cauta si alte persoane implicate in atac.Procurorii cred ca Boikov este in spatele unui email care parea trimis de un hacker rus, care a oferit presei locale fisierele furate de la agentia fiscala. In acest moment, procurorii nu cred ca atacul ar fi venit din strainatate.Datele decriptate de pe unul din computerele lui Boikov i-au determinat sa creada, in prezent, ca acesta a avut datele furate inainte sa fie publicate online.Agentia fiscala risca o amenda de pana la 20 de milioane de euro in acest caz, care, potrivit oficialilor, a compromis circa 3% din baza de date.Potrivit publicatiei financiare Capital, datele compromise includ fisiere de la reteaua anti-frauda EUROFISC a UE, care permite administratiilor fiscale nationale sa faca schimb de informatii privind activitatile frauduloase si combaterea fraudei cu TVA.Miercuri, agentia fiscala a anuntat ca va contacta 189 de bulgari ale caror nume complete, numerele de identificare personala, adresele si detaliile cartilor de identitate au fost intre datele compromise.Alti peste patru milioane de bulgari afectati de scurgerea de date nu trebuie sa isi schimbe cartile de identitate.Agentia a informat notariatele, bancile si furnizorii de credite din Bulgaria in privinta scurgerii de date si le-a cerut sa fie extrem de vigilenti in aprobarea vanzarilor imobiliare si acordarea de imprumuturi.