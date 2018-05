Cum au ajuns doi romani sa fie extradati in SUA. Acuzatiile sunt grave

Ziare.

com

Teodor Laurentiu Costea (41 de ani) si Robert Codrut Dumitrescu (40 de ani) sunt cunoscuti drept hackeri internationali si se fac vinovati de furtul a 18 milioane de dolari de la americani.Costea si Dumitrescu au primit 31 de capete de acuzare pe 16 august anul trecut.Cosmin Draghici (28 de ani) este un al treilea complice care inca ramane in arestul politiei din Romania, pana este obtinuta si extradarea acestuia in SUA.Potrivit rechizitoriului, in perioada octombrie 2011 - februarie 2014, Costea si Dumitrescu au instalat un software cu raspuns vocal interactiv pe mai multe computere vulnerabile din Statele Unite, pentru a genera automat mii de apeluri telefonice si mesaje scrise.