Bresa de securitate la Microsoft: Mailurile mai multor utilizatori au fost sparte de hackeri

Gigantul tehnologic a anuntat ca atacul a afectat un numar "limitat" de conturi, insa a confirmat ca circa 6% dintre conturile vizate au devenit accesibile atacatorilor, transmite Press Association.Potrivit unui mail publicat online si trimis majoritatii utilizatorilor afectati, au fost compromise informatii de identificare ale unui agent de asistenta al Microsoft, ceea ce ar fi permis accesul neautorizat la anumite informatii legate de cont.In cazul majoritatii, aceste informatii au inclus adresa de mail, numele dosarelor, subiectele mailurilor si numele altor utilizatori de adrese de mail comunicate in perioada ianuarie - martie, insa nu si continutul mailurilor sau al fisierelor atasate.Abordata pentru a comenta incidentul, Microsoft a confirmat insa ca un grup restrans de utilizatori a fost notificat cu privire la faptul persoane rau intentionate ar fi putut obtine acces neautorizat la continutul mai detaliat al mailurilor lor. Compania a precizat ca ofera indrumari si sprijin suplimentar acestor utilizatori."Ne-am ocupat de aceasta schema, care a afectat un subgrup limitat de conturi ale clientilor, prin dezactivarea informatiilor de identificare compromise si prin blocarea accesului autorilor faptei", a declarat un purtator de cuvant al Microsoft.Compania nu a confirmat numarul total al conturilor afectate.Reprezentantii companiei au avertizat in mailul trimis utilizatorilor ca in urma acestui incident ar putea primi mai multe mesaje spam si de tip phishing si i-a sfatuit sa nu acceseze link-uri primite de la adrese de mail necunoscute.Compania a adaugat ca, desi informatiile privind parolele nu au fost afectate, utilizatorii ar trebui sa isi schimbe "din precautie" detaliile de logare.Gigantul tehnologic a declarat, de asemenea, ca a sporit masurile de monitorizare a conturilor afectate.Incidentul vine la scurt timp dupa ce, in luna ianuarie, un set continand circa 770 milioane de adrese de mail, dar si milioane de parole, incarcate intr-un serviciu cloud, s-a scurs in mediul online in urma unei masive brese de securitate a datelor.