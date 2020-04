Eset: Datele personale a peste 600.000 de utilizatori ai platformei Email.it au fost furate si puse la vanzare pe Dark Web

Ziare.

Potrivit site-ului de specialitate, grupul de hackeri care a revendicat acest atac poarta numele de "No Name" sau "NN" pe scurt. Practic, acestia au afirmat, pe site-ul lor, ca atacul a avut loc in ianuarie 2018 si au adaugat ca ar fi contactat Email.it in legatura cu niste lacune descoperite in infrastructura firmei, pentru care ar fi cerut o "mica recompensa", insa furnizorul italian ar fi refuzat sa comunice cu acestia.Ulterior, furnizorul italian de servicii de e-mail a confirmat incidentul intr-o declaratie pentru ZDNet, citata de blogul Eset Romania: "Din pacate, trebuie sa confirmam ca am fost victima unui atac de hacking"."Un alt mesaj de pe site-ul lor indica ca au incercat sa santajeze compania anul acesta, pe 1 februarie. Un purtator de cuvant Email.it a confirmat aceasta informatie, dar compania a refuzat sa le faca pe plac hackerilor si a contactat, in schimb, autoritatile. Conform hackerilor, acestia detin in prezent controlul a 46 de baze de date care contin parole in text simplu, continutul e-mailurilor si atasamentele utilizatorilor platformei. Intre persoanele afectate de acest atac, se numara aparent utilizatorii care si-au facut un cont gratuit pe Email.it intre 2007 si 2020. In plus, grupul de hackeri sustine ca a reusit sa acceseze si mesaje SMS in text simplu trimise prin serviciul de trimitere de mesaje al companiei, dar si codul sursa al tuturor aplicatiilor web ale Email.it", sustin expertii Eset.Acestia mentioneaza ca pe serverele compromise nu erau stocate datele financiare ale utilizatorilor si ca, de asemenea, nici conturile business nu au fost afectate in acest incident.Expertii in securitate cibernetica sustin ca, in situatia respectiva, serverele afectate ar trebui remediate cu un patch, iar autoritatile (inclusiv autoritatea locala de protectie a datelor) ar trebui sa preia investigatiile."Incidentul se aseamana destul de mult cu un atac intamplat anul trecut, ce a vizat un alt furnizor de servicii de e-mail VFEmail, de data aceasta din SUA, in care hackerii au dus acest joc la alt nivel si au sters date cu un istoric de aproape doua decenii de pe serverele firmei", subliniaza sursa citata.Dark Web este o parte ascunsa a World Wide Web (www) despre care expertii spun ca a crescut considerabil. Site-urile nu pot fi localizate folosind motoarele de cautare, precum Google sau Yahoo. Acestea raman anonime prin redirectionarea datelor prin puncte de conectare multiple sau noduri, care asigura ca sursa originala a datelor nu poate fi identificata.Eset a fost fondata in anul 1992 in Bratislava (Slovacia) si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.