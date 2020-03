Expertii avertizeaza: Streamingul si shoppingul online vor exploda in perioada urmatoare, mare atentie la hackeri!

LIVE

Ziare.

com

"Dintr-o data, ne gasim in situatia in care o mare parte din viata noastra se petrece online. Niciodata lumea nu a mai fost atat de conectata ca acum, iar abilitatile noastre de a comunica, socializa, lucra si tranzactiona online nu au fost niciodata atat de expuse sau de necesare. Desi capacitatea de a face toate aceste lucruri pe internet ofera beneficii incredibile, trebuie sa tinem cont si de faptul ca, oriunde mergem online, atacatorii cibernetici sunt cu ochii pe noi.Daca exista orice oportunitate de a exploata o asemenea situatie si de a atrage oamenii sa-si dezvaluie datele personale sau sa trimita bani intr-un cont fals, putem garanta faptul ca escrocii vor profita de ea. Am vazut, deja, exemple de malware legate de coronavirus/COVID-19 care incercau sa se foloseasca de virus pentru a ascunde fisiere nocive in documente cu asa zise informatii relevante despre epidemie, insa modalitatile prin care securitatea noastra cibernetica ar putea fi compromisa nu se opresc aici", se arata intr-un comunicat al companiei producatoare de solutii antivirus.Potrivit sursei citate, pe segmentul de streaming, weekendul acesta se vor inregistra cele mai ridicate niveluri de pana acum."Aceasta situatie va pune, fara indoiala, in pericol serviciile de streaming, determinand o reducere a vitezei, motiv pentru care oamenii vor cauta metode alternative de acces la continut online. Totusi, daca alegi sa inlocuiesti portalurile protejate ale serviciilor de streaming favorite, legitime, cu alte surse de filme, jocuri sau alt tip de continut, vei risca sa cazi in mainile atacatorilor cibernetici. Oricat de tentanta poate fi gasirea unor surse alternative de continut, Kaspersky recomanda utilizatorilor sa aiba rabdare si sa foloseasca in continuare sursele de streaming de incredere (...)", sustin expertii.In ceea ce priveste shopping-ul online, specialistii mentioneaza ca, in aceasta perioada, in care tot mai multi oameni sunt nevoiti sa petreaca mare parte din timp in casa, va inregistra cresteri importante."Acest lucru, alaturi de cumparaturile facute din plictiseala, precum si de ofertele tentante ale comerciantilor care incearca sa ramana pe linia de plutire, va atrage in mod inevitabil atacatorii cibernetici. In orice punct de varf al cumparaturilor, putem observa si o crestere a malware-ului si atacurilor de tip phishing, cum se intampla dupa orice incident de proportii sau cand oamenii sunt vulnerabili.Ei bine, infractorii cibernetici incearca mereu sa profite de aceste oportunitati, pentru a atrage oamenii cu oferte de nerefuzat, care par adesea prea bune ca sa fie adevarate. Si de obicei, sunt prea bune si nu sunt adevarate. Tocmai de aceea, sfatuim consumatorii sa fie mai vigilenti acum si sa isi aminteasca aceste sfaturi atunci cand fac cumparaturi online sau deschid e-mailuri de la diferiti comercianti", avertizeaza Kaspersky.Citeste si UE cere Netflix si altor platforme sa-si limiteze serviciul pentru a evita colapsul Internetului