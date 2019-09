GoAheadHackaton - 24 de ore pentru identificarea de noi solutii pentru educatia viitorului, in cadrul initiativei DigiEduHack

Ziare.

com

DigiEduHack este o initiativa a Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT), ca parte a Planului de actiuni pentru educatia digitala propus de Comisia Europeana, gestionata de Climate-KIC si coordonata de Universitatea Aalto din Finlanda.are ca obiective: facilitarea dialogului intre categorii diferite de persoane interesate de viitorul educatiei si promovarea ideilor acestora, identificarea si promovarea tendintelor cheie din educatie, generate de transformarea digitala si identificarea unor posibile solutii inovative la cele mai importante provocari din domeniul educational.Asociatia GO-AHEAD organizeaza, in incinta Ingenius Hub din Bucuresti,dedicat identificarii de solutii digitale care sa dezvolte competentele socio-emotionale necesare tinerilor pentru adaptarea la provocarile secolului 21: gandire critica, creativitate, comunicare, colaborare, curiozitate, initiativa, perseverenta, adaptabilitate, leadership, responsabilitate sociala si culturala.Peste, sustinuti de team-leaderi si mentori cu experienta in domeniul educatiei si tehnologieipentru a dezvolta noi solutii educationale, urmand ca cei mai buni sa castige premii in bani si vouchere oferite cu ajutorul partenerilor si sponsorilor evenimentului Accenture, 01NO.DE, GO-TECH Consulting, ICF Romania, Business Women Forum Romania, Marcotec Bucuresti, The E-Learning Company, Centrul Confident, Artesana si Vindor.Cea mai buna solutie se va califica in etapa urmatoare si va avea sansa accederii in finala, unde se vor selecta, care vorCu o echipa tanara si ambitioasa, Asociatia GO-AHEAD se implica in proiecte inovatoare care sprijina educatia din Romania si a obtinut rezultate notabile intr-un timp scurt: 4 programe de formare profesionala acreditate de Ministerul Educatiei Nationale avand ca tematica dezvoltarea personala, bullying, orientare scolara si profesionala si IT&C, peste 1800 de cadre didactice instruite si certificate la nivel national, o retea nationala cu peste 90 de locatii de formare acreditate si peste 130 de formatori/colaboratori, programe integrate de dezvoltare personala coaching, consiliere si orientare in cariera pentru elevi si studenti.Mai multe detalii despre Asociatia GO-AHEAD si Hackaton se gasesc pe www.go-ahead.ro si https://www.facebook.com/TrainingGoAhead