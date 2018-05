Hackeri rusi au atacat si compromis sute de mii de rutere din intreaga lume

Ziare.

FBI i-a indemnat pe utilizatorii mai multor marci de rutere sa le scoata din priza si sa le reporneasca, precum si sa descarce ultimele updateuri sofware si firmware de la producatorii respectivelor marci, pentru a se proteja.Acest avertisment a fost emis de FBI dupa ce miercuri o instanta a permis agentiei americane sa blocheze un website pe care hackerii incercau sa-l foloseasca pentru a transmite instructiuni catre ruterele piratate. Desi aceasta masura a blocat transmiterea de comenzi si informatii malitioase catre rutere, acestea au ramas in continuare infectate, iar avertismentul emis vineri are drept scop constientizarea utilizatorilor si curatarea ruterelor.Conform FBI, rutere afectate de atac au fost identificate in 50 de tari, desi principala tara vizata a fost probabil Ucraina, stat care de mai mult timp este un adevarat camp de lupta cibernetic.Conform Departamentului american pentru Justitie, hackerii implicati in aceasta actiune fac parte din gruparea Sofacy, care raspunde direct in fata guvernului rus.Sofacy, grupare cunoscuta si drept APT28 sau Fancy Bear, a fost considerata raspunzatoare pentru mai multe atacuri de renume desfasurate de hackeri rusi, printre care si cel asupra Comitetului National Democrat (Democratic National Committee) in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2016.Conform Cisco Systems Inc, atacul piratilor internetului a vizat rutere produse de Belkin International's Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link si QNAP. Cisco a oferit concluziile investigatiei sale atat autoritatilor de la Washington cat si celor de la Kiev.Experti occidentali sustin ca Rusia a coordonat o serie de atacuri informatice impotriva unor companii din Ucraina timp de peste un an, in contextul conflictului armat dintre cele doua tari, provocand pierderi de ordinul sutelor de milioane de dolari si cel putin o intrerupere generala a furnizarii de energie electrica.Kremlinul a negat joi acuzatiile venite dinspre Kiev cu privire la pregatirea unui atac cibernetic de amploare asupra institutiilor de stat ucrainene si companiilor private din aceasta tara inainte de finala Ligii Campionilor la fotbal ce va avea loc sambata, 26 mai, la Kiev.Codul malware folosit in acest atac asupra ruterelor din intreaga lume este foarte greu de detectat, fiind protejat prin criptare si prin alte masuri de siguranta. FBI indeamna la scoaterea din priza si apoi repunerea in functionare a ruterelor pentru a intrerupe actiunea acestui program malware si pentru a identifica mai usor dispozitivele infectate.