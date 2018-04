Hackerii au atacat serverele STS si au facut pagube. Site-ul unei companii de stat nu mai poate fi accesat UPDATE

STS nu recunoaste ca a avut loc un atac

Site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost tinta unui atac cibernetic si nu mai poate fi, momentan, accesat. Situatia este iesita din comun, in conditiile in care site-ul era gazduit pe serverele Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) din Romania, care n-ar trebui sa cada prada hackerilor, cu una, cu doua.Detalii despre ce se intampla la acest moment cu site-ul CNAIR ne-a oferit purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu."Ceea ce va pot spune este ca noi, angajatii, putem folosi site-ul. A fost un atac, din cate inteleg, dar stiu ca nu s-au pierdut date utilizatorilor care isi verificasera valabilitatea rovinietelor sau a altor categorii de utilizatori.E doar o problema a site-ului, care nu mai poate fi accesat de utilizatori din afara institutiei. E greu sa putem spune acum cand va reveni el online. Din informatiile care mi s-au oferit pana la acest moment, acest lucru ar urma sa se intample astazi. Totusi, nu de CNAIR depinde, in conditiile in care la remedierea situatiei nu lucram noi. De rezolvarea problemei se ocupa cei de la STS, pe ale caror servere este gazduit site-ul", a precizat Alin Serbanescu pentruE greu de inteles cum niste hackeri, indiferent cat de iscusiti ar fi, au reusit sa atace cu succes serverele STS, institutie care raspunde, printre altele, de securizarea conversatiilor purtate la cel mai inalt nivel in Romania, atat pe timp de pace, cat si pe timp de razboi.Purtatorul de cuvant al STS, colonelul Adrian Fulea, ne-a comunicat ca nu poate comenta pe marginea subiectului. In consecinta,a solicitat in scris STS raspunsuri cu privire la atacul cibernetic. Fara a raspunde precis intrebarilor pe care le-am adresat, biroul de presa al institutiei a remis, totusi, redactiei o explicatie sumara cu privire la cele intamplate."A fost identificata o bresa de securitate care ar fi putut fi exploatata de un atac informatic. Ca urmare a vulnerabilitatii sesizate de specialistii STS, de comun acord cu CNAIR, proprietarul si administratorul site-ului www.cnadnr.ro, s-a luat masura opririi accesului la continutul acestuia pana la remedierea problemelor de catre administrator (...) site-ul este gazduit pe infrastructura STS si este administrat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere", se arata in documentul remis de STS redactieiInstitutia n-a oferit un termen de remediere a problemelor. In schimb, a informat ca si CNAIR are un rol in reoperationalizarea site-ului."Site-ul va fi accesibil publicului dupa ce reprezentantii CNAIR vor confirma ca au fost eliminate vulnerabilitatile semnalate si ulterior executarii procedurilor de verificare de securitate", a precizat Biroul de Presa al STS intr-un comunicat.