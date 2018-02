Hackerii au exploatat milioane de telefoane cu Android si au facut bani pe seama ta

Ziare.

com

In ultimele luni, am intalnit tot mai multe situatii in care site-uri oficiale ale unor institutii sau publicatii populare au inceput sa exploateze la maxim procesorul laptopului sau al telefonului in scopul generarii de criptomonede pentru hackeri intreprinzatori.Este suficient ca un dezvoltator web malitios sa integreze cateva linii de cod intr-o pagina, iar site-ul cu pricina va incepe sa genereze bani in fiecare minut in care navighezi pe el.Conform celor de la Playtech , cateva site-uri de mobil accesate de milioane de persoane au fost infectate cu un script pentru obtinerea de criptomonede prin minare.