Infractorii online se folosesc de imaginea ProTV ca sa va lase fara bani - avertisment CERT-RO

stirileprotv.ro

Mediafax

cititi si analizati cu atentie informatiile culese din mediul online;

verificati mereu sursa mesajului primit, precum si adresa site-urilor pe care le vizitati;

evitati accesarea link-urilor din mesajele nesolicitate, fara a le verifica in prealabil;

mentineti pe dispozitiv o solutie antivirus cu actualizarile la zi;

accesati resurse online gratis, pentru verificarea acestor link-uri, daca nu aveti alta posibilitate la indemana;

fiti atenti la calitatea textului furnizat, precum eventuale greseli de redactare, gramaticale sau de exprimare;

contactati operatorul de telefonie mobila, daca ati constatat ca ati cazut victima acestui tip de frauda;

depuneti o plangere la Politie, in cazul in care ati suferit pierderi financiare.

Ziare.

com

"Dupa ce s-au folosit de identitatea vizuala a unor retaileri sau hypermarketuri cu o prezenta la nivel national, metodele infractorilor cibernetici migreaza catre folosirea imaginii unor institutii de presa, pentru a da o aura de veridicitate povestii pe care vor sa o prezinte potentialelor victime.Concret, atacatorii promoveaza posibilitatea obtinerii unui castig financiar rapid, printr-un site aparut cu aproximativ 14 zile in urma.Textul este unul decent din punct de vedere al exprimarii in limba romana, semn ca atacatorii devin din ce in ce mai atenti la detalii, insa are si unele greseli de redactare: Programul de astazi este disponibil pe site-ul site.In plus, pagina contine elemente vizuale similare cu site-ul, element care ar induce in eroare vizitatorii, daca acestia nu ar observa ca de fapt sunt pe o adresa complet diferita: programul[.]website", explica expertii CERT-RO, intr-un comunicat Conform acestui presupus articol, un utilizator ar putea ajunge sa castige 1.000 de euro pe saptamana ascultand un mesaj vocal de 30 de minute: "Sistemul analizeaza rapid datele primite si, daca va inscrieti in program, atunci dupa ce ascultati un mesaj vocal de 30 de minute, veti castiga 1.000 de euro pe saptamana in conformitate cu metoda selectata pentru primirea banilor"."Nu lipseste din aceasta campanie de tip scam nici elementul de urgenta, necesar pentru stimularea unei decizii rapide a utilizatorilor. Atacatorii ridica miza, punand in discutie numele altei institutii prestigioase de presa,, care ar anunta ca experimentul ar putea fi inchis inainte de termen, lucru datorat faptului ca unii dintre participanti au gasit o solutie de inselare a sistemului si au primit 1.000 de euro pentru 2, 3 sau mai multe persoane.Sponsorii programului au in vedere si posibilitatea reducerii sumei la 500 sau 300 de euro pe saptamana, in functie de numarul de participanti pe care programul il va aduna in perioada stabilita (25.03.2020 - 10.04.2020)", precizeaza sursa citata.Dupa accesarea site-ului la care se face referire in text, utilizatorul este directionat catre o alta pagina, unde primeste un mesaj de felicitare, pentru ca este printre cei selectati sa participe la un experiment financiar.Tot acolo este notificat de faptul ca "astazi" este ultima zi in care ar putea sa se inregistreze gratuit, fapt care il poate determina pe utilizator sa ia o decizie pripita.Ulterior, este trimis (dupa modelul scam-urilor cu vouchere de cumparaturi) catre alte pagini, unde trebuie sa raspunda la 3 intrebari generale. Ultima dintre ele se refera la interesul de a primi bonuri financiare pe telefonul mobil si are legatura cu pasul urmator, in care victimei i se cere sa isi introduca numarul de telefon mobil, pe o alta pagina.Ultimul pas, unul vital pentru succesul schemei de fraudare, este apelarea unui numar de telefon prin indicarea apasarii unui buton (suna si asculta). Practic, in momentul in care se apasa butonul 'suna si asculta',si nu este in niciun caz vorba despre un mesaj vocal.Aceste linii telefonice cu suprataxa pot fi inchiriate de persoane rau intentionate, iar, in functie de limita stabilita de operatorul de telefonie mobila cu care aveti contract.In cazul in care nu ati retinut, pentru a deveni "eligibil" in acest program unde poti castiga 1.000 de euro, potentiala victima trebuie sa asculte acel mesaj vocal timp de 30 de minute.Echipa CERT-RO recomanda: