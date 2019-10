Inscrieri deschise pentru a patra editie a Hackathonului NASA Space Apps Challenge in Romania

Ziare.

Principalul scop al acestuia este de a corela datele NASA, intr-o maniera colaborativa, cu persoane implicate din toata lumea care pot gasi solutii la aceste provocari.Inscrierile se fac pe pagina fiecarui oras aici: Bucuresti Cluj Napoca si Craiova . Sunt incurajate sa participe persoanele de orice varsta, creative si cu abilitati de rezolvare a problemelor - elevi, studenti sau profesionisti, incepatori sau veterani. Acestea pot fi programatori, oameni de stiinta sau doar pasionati de acest domeniu, designeri, storytelleri, creatori, constructori, specialisti software.La editia din acest an sunt propuse cinci teme generice si 25 de teme specifice care pot fi consultate in cadrul fiecarei categorii. Cea numita Oceanele Pamantului urmareste identificarea de solutii optime pentru protejarea acestora.Categoriile Luna noastra , respectiv Planetele, aproape si departe propun explorarea creativa a acestora. Catre stele invita participantii sa jongleze cu stiinta, arta si tehnologia, pentru a descoperi oportunitatile spatiului exterior.Ultima categorie, Traind in propria lume , pune accentul pe elementele care ne permit existenta pe Terra si pe proiectele creative care ilustreaza conexiunile din interiorul acestui ecosistem.", a declaratHackathonistii vor avea acces la instrumente gratuite oferite la nivel international de Neustar, Google si Sentinel Hub constand in servicii de cloud computing, nume de domenii si acces la o platforma GIS.este un program inovator de incubare al NASA, organizat anual incepand cu 2012 in hub-uri din intreaga lume. In cadrul editiei din 2018 au fost inscrisi peste 18.000 de participanti din 75 de tari, iar in Romania, un numar de 300 de participanti au luat parte la hackathon. La editia din 2018 au fost desemnate 8 echipe finaliste din Romania, iar una dintre cele din Cluj s-a numarat printre finalistele internationale la categoria "Impact galactic".Partenerii evenimentului din acest an sunt: IBM, Thales, Techcelerator, AIESEC, Armada powered by Nemira, More Networking, VIP, Commons si Stiinta & Tehnica.Detalii despre evenimentul din acest an sunt disponibile aici sau pe Facebook aici In Bucuresti si Cluj Napoca evenimentul este organizat de Digital Transformers Innovation Studio si DiFine PR.