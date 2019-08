Israelul recunoaste ca a inceput sa exporte sisteme ofensive de spionaj cibernetic

Ziare.

Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca a acordat exceptii pentru vanzarea de catre companii a unor sisteme cibernetice in anumite tari."Schimbarea legislatiei a fost decisa pentru a facilita servicii efective pentru industria israeliana, mentinand insa si protejand standardele internationale pentru controlul exporturilor si supraveghere", a argumentat Ministerul israelian al Apararii.Guvernul israelian a refuzat sa precizeze spre ce tari sunt facilitate exporturile de sisteme cibernetice. Ministerul israelian al Economiei a creat un departament special pentru tehnologii cibernetice ofensive si defensive.Pana de curand, sistemele de armament avansate erau utilizate doar de agentii dezvoltate de spionaj, precum cele din Statele Unite, Israel, China si Rusia. Insa in ultima perioada a aparut o piata comerciala solida pentru instrumente de interceptare si supraveghere, iar firme din Israel au activitati importante pe aceasta piata.Unele organizatii pentru drepturile omului au denuntat lipsa controalelor eficiente ale autoritatilor israeliene in industria producerii si comercializarii sistemelor cibernetice.Organizatia Amnesty International a recomandat Guvernului israelian sa adopte o atitudine mai dura in privinta acordarii licentelor de export care au generat "abuzuri asupra drepturilor omului".Conform unor experti, firmele cibernetice israeliene au clienti in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite.