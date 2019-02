Microsoft: Organizatii politice din Europa, inclusiv din Romania, sunt vizate de atacuri cibernetice ale rusilor

Ziare.

com

"In curand, milioane de europeni vor merge la vot pentru scrutinul Parlamentului European si pentru alte alegeri nationale. Credem ca este esential ca organizatii care sustin procesul democratic sa aiba acces la sisteme de ultima generatie in materie de securitate cibernetica, dat fiind ca am observat si continuam sa observam eforturi ale natiunilor si ale altora de influentare a alegerilor in democratii din intreaga lume, inclusiv din Europa", anunta Microsoft intr-un comunicat postat pe un blog al companiei, precizand ca va implementa sistemul Microsoft AccountGuard in noi piete din Europa."Am observat cu totii atacuri cibernetice si campanii pentru dezinformare in scrutinul prezidential desfasurat in Franta in anul 2017, iar liderii europeni au avertizat recent ca atacurile vor continua in Europa in 2019.Expertii Microsoft au observat recent actiuni vizand institutii democratice din Europa (...) . Aceste atacuri nu se limiteaza la campaniile electorale, ci vizeaza frecvent institute de analiza si organizatii non-profit active in domenii asociate democratiei, integritatii electorale si politicilor publice, entitati care sunt adesea in contact cu oficiali guvernamentali.Spre exemplu, Microsoft a depistat recent atacuri care au vizat angajati ai Consiliului german pentru Relatii Externe (German Council on Foreign Relations), ai filialelor din Europa ale Institutului Aspen si ai Fondului german Marshall", precizeaza compania."Atacurile impotriva acestor organizatii, pe care le dezvaluim cu permisiunea lor, au vizat 104 conturi online ale unor angajati din Belgia, Franta, Germania, Polonia,si Serbia.Centrul Microsoft pentru contracararea riscurilor cibernetice (MSTIC) continua sa investigheze sursele acestor atacuri, dar credem ca multe dintre ele provin de la un grup numit Strontium. Atacurile au avut loc in perioada septembrie - decembrie 2018", subliniaza Microsoft.Grupul de hackeri "Strontium" este suspectat de legaturi cu Rusia, care, conform publicatiei germane Der Standard si cotidianului american New York Times, a negat orice implicare in atacuri informatice.