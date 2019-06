NASA a fost piratata prin intermediul unui mini-calculator de 35 de dolari

Ziare.

Hackerul s-a infiltrat in reteaua informatica a Jet Propulsion Laboratory (JPL) din Pasadena, California, fortand NASA sa deconecteze temporar sistemele de control pentru zborurile spatiale ale institutiei vizate, informeaza Le Figaro.Atacul a inceput in aprilie 2018 si a continuat aproape un an, a dezvaluit inspectorul general al NASA, intr-un raport publicat pe 18 iunie.Infractorul s-a folosit de un dispozitiv care costa 35 de dolari, botezat, de marimea unei carti de credit si care se conecteaza la televizor. Este folosit mai ales de copiii din tarile in curs de dezvoltare pentru a invata sa programeze. Respectivul dispozitiv a fost conectat la sistemele JPL, iar hackerul a sustras circa 500 de megaocteti de date.. Un alt fisier continea date privind tehnologii care puteau fi utilizate de armata. Hackerul a reusit sa se infiltreze in doua dintre cele trei retele principale ale JPL, potrivit raportului.NASA s-a temut ca hackerul ar putea trece de la centrul din California la altele, mai ales la Johnson din Houston, unde se gaseste sala de control pentru Statia Spatiala Internationala si misiunile spatiale cu echipaj uman. In cele din urma, Centrul Houston s-a deconectat de la portalul JPL, pentru a evita o bresa de securitate. In luna martie, centrul nu era conectat total la sistemul JPL.