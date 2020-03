Pe fondul pandemiei, hackeri de elita au incercat sa sparga serverele OMS

LIVE

Ziare.

com

Directorul pentru securitate cibernetica al OMS, Flavio Aggio, a spus ca nu se cunoaste identitatea hackerilor, dar ca efortul lor nu a reusit.Aggio a avertizat ca tentativele de hacking impotriva agentiei si a partenerilor acesteia au crescut in contextul eforturilor de combatere a extinderii coronavirusului care a ucis peste 15.000 de oameni la nivel mondial.Tentativa de atac de la OMS a fost comunicata Reuters de catre Alexander Urbelis, un expert in securitate cibernetica si avocat la Blackstone Law Group din New York, care urmareste activitatile suspecte de inregistrare a domeniilor pe Internet.Urbelis a declarat ca a observat activitatea suspecta in jurul datei de 13 martie, cand un grup de hackeri pe care il urmarea a activat un site malitios care imita sistemul intern de email al OMS."Am realizat destul de rapid ca este un atac in direct impotriva OMS, pe fondul pandemiei", a explicat acesta.Urbelis nu stie cine este raspunzator de atac, dar alte doua surse au aratat ca suspecteaza un grup avansat de hackeri cunoscut drept DarkHotel, care efectueaza operatiuni de spionaj cibernetic cel putin din 2007.Mesajele trimise la adrese de email ale hackerilor nu au primit raspuns.Informatiile oferite de Urbelis au fost confirmate de directorul pentru securitate cibernetica a OMS, Flavio Aggio.