Pedepse grele cu inchisoarea, in SUA, pentru doi hackeri romani

Ziare.

com

Bogdan Nicolescu, in varsta de 37 de ani, liderul unui mic grup de hackeri denumit 'Bayrob', a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, in timp ce complicele sau Radu Miclaus, de aceeasi varsta, a primit 18 ani de inchisoare.Conform justitiei americane, cei doi au controlat un botnet cu peste 400.000 de calculatoare infectate, cele mai multe localizate in SUA. Activitatile grupului erau extinse, de la vanzari fictive de masini pe internet si pana la sustragerea de date personale si vanzarea lor pe ''darkweb''.Cei doi hackeri au castigat astfel peste 4,5 milioane de dolari, conform unei estimari indulgente facute de FBI. Ei au fost arestati la Bucuresti in septembrie 2016 si adusi in SUA trei luni mai tarziu. Un judecator american i-a gasit vinovati in aprilie pentru 21 de capete de acuzare, inclusiv frauda online, participare la trafic cu marci contrafacute, furt de identitate cu circumstante agravante si spalare de bani.Virusii informatici erau continuti in e-mailuri si alte mesaje online, iar tintele predilecte erau de obicei americani despre care hackerii aveau impresia ca sunt bogati sau creduli.Grupul de hackeri Bayrob a avut in permanenta de-a lungul timpului intre trei si cinci membri. Aceste nume i-a fost dat de compania de securitate informatica Symantec, care a descoperit malware-ul. Conform procurorilor americani, activitatea grupului a inceput in anul 2007, cand virusii informatici au fost introdusi prin e-mailuri pretinse a veni de la societatile Western Union, Norton AntiVirus si IRS.Grupul folosea mai multe modalitati de a prelua controlul asupra calculatoarelor. Una dintre ele se realiza prin intermediul unor anunturi pe eBay cu vanzari de masini. Cand clientul potential trimitea mesaje cu intrebari, grupul Bayrob ii expedia ca raspuns fotografii ce contineau programul malware prin care prelua controlul asupra calculatorului respectivei persoane. Mai departe, victima primea o pagina falsa a eBay, astfel ca in final plata ajungea intr-un cont controlat de hackeri.