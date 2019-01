Poveste cu hackeri romani si Microsoft: O noua generatie de inteligenta artificiala este pregatita sa-i blocheze

Ziare.

"O noua generatie a inteligentei artificiale se lupta cu hackerii", titreaza The Seattle Times , care preia un articol al Bloomberg Inca din primul paragraf se da un exemplu din Romania. Astfel, anul trecut, echipa de securitate Azure a Microsoft a detectat activitate suspecta in zona de cloud computing a unui mare comerciant. Unul dintre administratorii companiei, care de regula se conecteaza din New York, a incercat sa acceseze din Romania. Si nu, administratorul nu era in vacanta in tara noastra, ci a fost opera unui hacker, subliniaza sursa citata.Microsoft si-a avertizat insa rapid clientul, iar atacul a fost oprit inainte ca intrusul sa ajunga prea departe.Asta pentru ca gigantii IT apeleaza la un software care se adapteaza tacticilor in continua evolutie ale hackerilor. Cu alte cuvinte, inteligentei artificiale i se da mana libera sa combata actiunile atacatorilor cibernetici, in functie de schimbarile constante ale provocarilor de securitate.Insa nici hackerii nu stau cu mana in san si pot folosi exact acelasi mecanism. Spre exemplu, pot sa-si dea seama cum isi "antreneaza" companiile sistemele si sa foloseasca acele informatii pentru a evita sau pentru a infecta algoritmii ganditi impotriva lor.Marile companii de cloud service sunt constiente ca adversarul este o tinta in miscare, insa convin ca noua tehnologie va inclina balanta in favoarea baietilor buni. Potrivit profesionistilor din domeniu, se va imbunatati capacitatea de identificare mai devreme a amenintarilor si, prin urmare, sa se reduca pagubele totale si sa se restaureze sisteme la o stare dorita.