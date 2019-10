Prejudiciul facut de mai multi romani care clonau carduri in SUA - cine erau victimele

Ziare.

Numarul total al membrilor gruparii este de 18, iar 13 dintre acestia sunt romani. Cei mai multi au fost arestati joi, iar patru dintre ei, toti romani, se aflau deja in custodia autoritatilor, pentru alte infractiuni. Celelate persoane vizate in acest caz sunt patru americani si un grec.Conform procurorului Manhattanului, Geoffrey S. Berman, "inculpatii au participat la o ampla operatiune internationala de fraudare a bancomatelor si spalare de bani, folosindu-si know-how-ul tehnologic pentru a fura zeci de milioane de dolari de la institutii financiare si persoane fizice".La randul sau, William F. Sweeney Jr. director asistent al FBI, a apreciat ca este extrem de frustrant sa retragi bani de la un ATM si apoi sa descoperi ca toate informatiile tale bancare au fost furate, iar contul ti-a fost golit.Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie, in perioada 2014 - septembrie 2019, cei 18 au actionat in cadrul unei retele internationale de skimming al ATM-urilor, obtinand ilegal informatii despre conturile diferitelor persoane, utilizand dispozitive tehnologice avansate pentru a inregistra numerele de cont si datele personale si pentru a clona aceste carduri si a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor.15 dintre cei 18 membri ai gruparii locuiau in Statele Unite.Unii dintre acuzati au coorodonat sau au lucrat in echipe care au activat pe teritoriul SUA desfasurand operatiuni de skimmimg, stabilind locurile ideale pentru a actiona, instaland dispozitivele de skimming pe ATM-uri, luandu-le apoi si retragand mari sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate. Altii primeau coletele cu dispozitivele de skimming sau cu parti componente, din SUA sau din strainatate, in timp ce altii realizau dispozitivele respective, iar un alt grup era al celor care spalau banii prin conturi bancare, achizitii de proprietati sau transportand cea mai mare parte a sumelor.Conform procurorilor americani este vorba sute de operatiuni derulate pe intreg teritoriul SUA, invlusiv in New York si in cel putin alte 17 state. Au fost fraudate institutii financiare si persoane fizice, prejudiciul fiind de peste 20 de milioane de dolari.