Raport DIICOT: Infractorii cibernetici se bazeaza din ce in ce mai mult pe criptomonede. Cum suntem furati la bancomat

Concluzia apartine procurorilor DIICOT specializati in criminalitate infomatica. Detaliile apar in raportul institutiei pe anul 2017, obtinut de Ziare.com si care urmeaza sa fie dat publicitatii astazi, la ora 13:00.Potrivit sursei citate, numarul grupurilor infractionale specializate in atacuri directe si complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare este de asemenea in crestere, prejudiciile inregistrate fiind din ce in ce mai importante.Noua tendinta in ce priveste echipamentele de copiere a datelor inscriptionate pe banda magnetica a cardurilor bancare, "", a afectat si Romania. Este vorba de o tehnica noua de fraudare, un dispozitiv de citire a cardurilor, foarte subtire, este introdus in bancomat si citeste datele de pe cardurile victimelor.Potrivit DIICOT, atacurile ransomware au eclipsat alte forme ale criminalitatii informatice, in special prin formele auto-propagatoare, ransomworms (WannaCry, Petya). In esenta, ransomware-ul este un software care, dupa ce se instaleaza pe dispozitivul victimei (calculator, smartphone), cripteaza datele victimei tinandu-le "ostatice". Cei care-l folosesc santajeaza victima pe care o ameninta ca ii vor publica datele daca aceasta nu plateste o "rascumparare".Potrivit DIICOT, acestea nu sunt directionate catre un anumit profil al victimelor, aria de raspandire a tintelor necunoscand limitari. In plus, beneficiile obtinute prin acest tip de atacuri au o valoare ridicata, iar uneori prejudiciile produse victimelor, exceptandu-le pe cele de ordin pecuniar, sunt extrem de grave.In acest context, incasarea rascumpararii in cazurile atacurilor de tip ransomware se face cu ajutorul criptomonedelor.Totodata, compromiterea unor sisteme informatice "si utilizarea ilicita a puterii de procesare pentru minarea de criptomonede se inscrie in directiile de evolutie a criminalitatii informatice".De exemplu, la finele anului 2017, s-a inregistrat si prima investigatie in care au fost identificati autorii propagarii unui atac tip ransomware (CTB Locker), rezultat al cooperarii autoritatilor romane cu cele din Olanda, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie.Din cercetari a reiesit ca persoanele in cauza ar fi transmis mesaje de tip "spam", aparent expediate de companii cunoscute, care aveau atasat un fisier ce continea codul malitios, disimulat sub forma unui document, de cele mai multe ori o factura.Fisierul respectiv, odata accesat si rulat pe sistemele de operare, ducea la criptarea fisierelor stocate pe respectivul sistem informatic. Ulterior, utilizatorul sistemului informatic era notificat ca a fost infectat si care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmeze pentru recuperarea fisierelor criptate, fiindu-i solicitati bani in moneda electronica Bitcoin.In cursul anului 2017, din cele 5.329 de cauze de solutionat, privind infractiuni infomatice, din care 1.294 cauze nou inregistrate in perioada de referinta, a fost solutionat un numar de 1.701 de cauze fata de 2.088 cauze solutionate in 2016, din cele 7.160 cauze de solutionat, din care 4.067 nou inregistrate in 2016.Cifrele aratate reprezinta o scadere cu 25,57% a cauzelor de solutionat, cu 68,18% a cauzelor nou intrate si o scadere cu 18,53% a cauzelor solutionate.Dintre acestea au fost solutionate prin rechizitoriu si acorduri de recunoastere a vinovatiei un numar de 284 cauze (210+74) fata de 273 cauze (237+36) in anul 2016 (crestere cu 4,03%), cu 418 inculpati trimisi in judecata, fata de 380 inculpati trimisi in judecata in 2016 (crestere cu 10%), dintre care 104 inculpati arestati preventiv trimisi in judecata fata de 100 inculpati arestati preventiv in anul 2016 (crestere cu 4%).