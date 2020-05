Regatul Unit si SUA avertizeaza in privinta unor atacuri cibernetice care vizeaza organizatii sanitare

Recomandarile

Agentiile se asteapta la o recrudescenta a acestui tip de atacuri "in saptamanile si lunile care vin", explica ele intr-un comunicat, citat de AFP.Acestea fac referire la grupurile APT (de la "Advanced persistent threat" - Amenintare persistenta avansata), denumire pe care o utilizeaza pentru a desemna actori mai sofisticati decat infractorii cibernetici obisnuiti, intrucat au legaturi cu Rusia, China, Coreea de Nord sau Iran.Ministrul britanic de externe Dominic Raab a subliniat ca aceste atacuri sunt efectuate de grupuri "in mod special periculoase", precizand ca aceste campanii au diverse obiective, de la "frauda" pana la "spionaj".Ele sunt menite "sa fure date personale", "proprietate intelectuala" sau informatii mai ample si sunt "adesea legate de actori statali", a adaugat el in cadrul conferintei de presa cotidiene a Downing Street.Dupa ce au scos la iveala aceste "campanii cibernetice rauvoitoare" care vizeaza organismele de sanatate si de cercetare medicala, agentiile britanica (NCSC) si americana (CISA) au furnizat recomandari pentru a intari securitatea sistemelor informatice.Ele recomanda, astfel, schimbarea parolelor usor de ghicit cu unele mai complicate si instituirea unei identificari prin doi factori, pentru a intari securitatea.Atacurile vizeaza organisme nationale si internationale, companii farmaceutice, organisme de cercetare si institutii locale "probabil" in scopul de aduna informatii legate de noul coronavirus, potrivit textului."Protejarea sectorului sanitar este principala prioritate a NCSC in prezent", a declarat directorul sau de operatiuni Paul Chichester intr-un comunicat, subliniind ca lucreaza "indeaproape" cu NHS, sistemul de sanatate public britanic."CISA a acordat prioritate serviciilor noastre de securitate cibernetica pentru sistemul sanitar si organismele private care asigura servicii si echipamente medicale, intr-un efort concertat pentru a impiedica incidentele si a le permite sa se concentreze asupra raspunsului lor la COVID-19", a declarat la randul sau Bryan Ware, director adjunct pentru securitate al agentiei americane.