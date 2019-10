Romania, locul 1 la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019

1. Romania

Ziare.

com

Cea de-a sasea editie ECSC, organizata in premiera de tara noastra, a reunit, formate din tineri elevi si studenti pasionati de cybersecurity care s-au luptat pentru marele trofeu, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Romania a fost prezenta lacu un lot format din 10 tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani, selectati din peste 300 de potentiali competitori: Robert Vulpe (capitan), Florian-Robert Dobre, Dragos Albastroiu, Ioan Dragomir, Mihai Dancaescu, Cristian Done, Matei Badanoiu, Alexandru Top, Tudor Moga si Mihai Cioata.Lista tarilor inscrise in competitia desfasurata la Bucuresti, in perioada 9-11 octombrie, a fost completata de Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Elvetia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Portugalia si Marea Britanie.Clasamentul final a rezultat in urma parcurgerii de catre participanti a testelor din domenii precum securitate web, criptografie, inginerie inversa si investigatii, programare, atac si aparare, securitate Linux / windows / macOS, securitate dispozitive mobile si IoT.ECSC, eveniment sustinut la initiativa Agentiei Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a Informatiilor (ENISA), organizat anul acesta in Romania de SRI, CERT-RO si ANSSI, este o competitie in cadrul careia tara noastra s-a impus si in editiile precedente.Astfel, Romania a reusit sa obtina titlul de vicecampioana in 2016 si 2017, iar in 2015 si 2016 a fost desemnata de juriu ca avand cea mai buna expunere a modului in care a rezolvat sarcinile din concurs.Cea de-a saptea editie ECSC va avea loc in 2020 la Viena.In organizarea editiei din acest an a Campionatului European de Securitate Cibernetica un rol deosebit l-au avut si companiile romanesti din domeniul cybersecurity - certSIGN si Bit Sentinel - implicate activ in buna desfasurare a evenimentului.Cu o experienta de peste 12 ani in dezvoltarea de solutii de securitate cibernetica, certSIGN a sprijinit lotul Romaniei in vederea participarii la ECSC 2019 prin implicarea in etapele de preselectie, sustinerea unor sesiuni de training in criptografie in cadrul bootcamp-ului de noua zile incheiat la sfarsitul lunii septembrie si realizarea testelor propuse spre rezolvare participantilor in etapa finala.certSIGN, principalul producator si dezvoltator de solutii criptografice si servicii de incredere din Romania, furnizeaza servicii de incredere in conformitate cu cerintele eIDAS.Solutiile sale sunt dezvoltate integral in Romania si proiectate special pentru necesitatile specifice mediului de business si pentru facilitarea relatiilor cu institutiile publice.2. Italia3. Austria4. Germania5. Marea Britanie6. Polonia7. Franta8. Estonia9. Danemarca10. Portugalia11. Cehia12. Grecia13. Spania14. Norvegia15. Irlanda16. Olanda17. Elvetia18. Cipru19. Liechtenstein20. Luxemburg