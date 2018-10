Romania, tinta facila pentru hackeri la alegerile din 2019. Cum se protejeaza un sistem electoral?

Un republican preocupat de atacurile cibernetice venite dinspre Moscova

Ziua alegerilor, momentul critic pentru orice sistem electoral

Coruptia, poarta prin care intra hackerii

Securitatea cibernetica este un domeniu complicat si sensibil, iar atacurile digitale afecteaza zilnic milioane de oameni.Peste jumatate dintre computerele Primariei Sectorului 1 au fost blocate de un atac cibernetic in urma cu cateva zile, iar datele platitorilor de taxe nu au mai putut fi accesate de catre functionari.Hackerii au cerut o recompensa importanta pentru a anihila virusul, suma pe care autoritatile au refuzat s-o faca publica. Pana miercuri, 17 octombrie, criza nu fusese rezolvata, acesta fiind doar ultimul caz in care atacurile cibernetice au perturbat functionarea unei institutii, provocand pagube pentru sute de mii de oameni."Am avut intalniri cu studentii de la Politehnica Bucuresti, unde exista o specializare in securitate cibernetica. Din cei 40 cati erau in sala, doar doi si-au aratat intentia de a lucra pentru Guvern dupa terminarea studiilor, ceea ce reprezinta o mare problema", a spus Mark Pfeifle cu ocazia unei conferinte de presa desfasurate miercuri, la Ambasada SUA din Bucuresti.Mark Pfeifle este expert in comunicare si relatii publice, conducand o companie care dezvolta proiecte in acest domeniu, "Off the Record Strategies". "Este cea mai inteligenta persoana din domeniul relatiilor publice pe care am intalnit-o. E in stare sa vanda gheata celor care traiesc pe calota polara", l-a caracterizat Ellen Ratner , coordonatoarea serviciului Talk Media News."Stim astazi ca, in 2016, au existat incercari de interventie in procesul electoral din SUA. Pe de-o parte, prin propaganda, stiri false si mesaje promovate pe retelele sociale, pe de alta parte, au fost incercari de a patrunde in retelele de computere ale birourilor electorale", a spus Mark Pfeifle.El a adaugat ca vizita sa in Romania are legatura cu dezvoltarea infrastructurii digitale pentru a raspunde la provocarile ridicate de atacurile cibernetice."E vorba de a crea o cale de comunicare intre mediul privat si cel guvernamental pentru a gasi solutii si a le implementa cu scopul de a crea o infrastructura solida in ce priveste protectia sistemului electoral", sustine Mark Pfeifle.Experienta acumulata in anii in care a fost consultant pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, in administratia George W. Bush, vrea s-o foloseasca in zona Europei de Est pentru a dezvolta sistemele de aparare in fata atacurilor cibernetice care au devenit tot mai intense si care fac pagube tot mai mari."In cadrul sistemelor digitale electorale, cel mai important atac are loc in ziua alegerilor, atunci sistemul trebuie sa faca fata si sa respinga orice tentativa de interferenta.Acelasi lucru se intampla si in ce priveste propaganda si raspandirea de informatii false, concentrarea maxima fiind in ziua alegerilor. Masurile care e indicat sa fie luate de autoritati trebuie sa aiba in vedere ambele fronturi de atac si sa existe solutii de descurajare", a declarat Pfeifle in conferinta de presa.Romania poate beneficia de mai multa protectie pentru astfel de situatii atat din partea Comisiei Europene, care deruleaza programe speciale in acest sens, dar si din partea SUA care, dupa experienta nefericita din 2016, au luat unele masuri la nivel federal pentru a face fata atacurilor cibernetice asupra sistemului electoral."Fiecare tara trebuie sa ia masurile care se impun, arhitectura sistemelor cibernetice difera de la stat la stat, iar Ucraina trebuie sa se asigure ca va face fata atacurilor", considera Mark Pfeifle, care e sigur ca acest stat va reprezenta o tinta in 2019."Infestata de o coruptie agresiva si de atacurile lui Putin, Ucraina este un punct fierbinte al intrigilor internationale, in jurul caruia se invart o serie de personaje dubioase mai potrivite cu un roman prost, decat cu o mare tabla de sah cum era considerata odata", a scris Mark Pfeifle intr-un articol publicat de "Daily Caller" , in aprilie 2018, in care descria fenomenul coruptiei din Ucraina si efectele sale.Iar coruptia, criza politica si sociala care se manifesta de doi ani au transformat Romania intr-o tinta facila pentru hackeri.