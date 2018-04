Rusia neaga acuzatiile privind sustinerea hackerilor care au atacat retele din intreaga lume

Ziare.

"Consideram aceste acuzatii si speculatii drept exemple clare ale unei politici imprudente, provocatoare si nefondate impotriva Rusiei. Suntem dezamagiti de faptul ca astfel de afirmatii serioase au fost facute publice, fara a fi prezentate dovezi si fara nicio incercare a Marii Britanii de a clarifica situatia cu partea rusa", arata ambasada intr-o declaratie emisa luni si citata de agentia Tass."Avand in vedere ca, in ultimele zile, presa britanica, instigata prin declaratii oficiale, a inceput din nou sa exploateze problema amenintarilor cibernetice din Rusia, avem impresia ca publicul britanic este pregatit pentru un atac cibernetic al Marii Britanii impotriva Rusiei", se mai arata in comunicat."Rusia nu intentioneaza sa efectueze atacuri cibernetice impotriva Marii Britanii. Ne asteptam ca guvernul britanic sa declare acelasi lucru", a spus ambasada. Statele Unite si Marea Britanie au acuzat, luni, ca hackerii sustinuti de agentii guvernamentale din Rusia au atacat sisteme cibernetice din intreaga lume, in cadrul unei campanii de spionaj care a vizat institutii, companii, infrastructura esentiala si chiar persoane private.