Siguranta cibernetica este amenintata. Alegerile europene, in pericol

Complexitate periculoasa

Cat de sigura este Europa?

Alegerile europene in pericol

Ziare.

com

Cat de bine este pregatita Europa in fata unor posibile atacuri cibernetice la adresa infrastructurii ei? Tema a fost abordata de specialisti, inainte de debutul Conferintei de Securitate de la Munchen, in cadrul intrunirii dedicate sigurantei cibernetice.Concluzia este ingrijoratoare. Oliver Rolofs, organizator al intrunirii, critica situatia din Germania: "Nu avem nicio autoritate pentru siguranta cibernetica. Avem nevoie de un organism central pentru securitatea virtuala. Avem nevoie de o autoritate care sa combine toate sistemele de aparare."La fel vede situatia si Marina Kaljurand. Ea este sefa Comisiei Globale pentru Stabilitate Spatiului Virtual (Global Commission on the Stability of Cyberspace), o comisie de experti care se ocupa de siguranta digitala la nivel mondial."Politicienii constientizeaza acum mai mult decat in urma cu 10 ani pericolele", a declarat Kaljurand pentru Deutsche Welle, "dar cred ca nu ne putem declara multumiti de situatia din nicio tara."Fosta sefa a diplomatiei din Estonia, Kaljurand stie foarte bine despre ce vorbeste. Dupa ce, in 2007, Rusia a atacat numeroase domenii virtuale guvernamentale din aceasta tara, Estonia insasi a simulat atacuri pentru a-si verifica nivelul de pregatire. "Toti ministrii au luat parte la actiuni", spune Kaljurand, "indiferent daca era vorba despre Ministerul de Externe, al Culturii, Educatiei sau alt resort. Fiecare ministru raspunde de un anumit sector dar este, in paralel, si ministru pentru IT."Expertii intruniti la Munchen avertizeaza mai ales asupra economiei extrem de complexe, digitalizate. Bruce Schneier este autorul cartii "Click Here to Kill Everybody" ("Apasa aici pentru a-i ucide pe toti") . Astazi, spune el, poti manipula sistemul de operare al macaralelor sau frigiderelor si un singur click poate afecta un intreg sistem de siguranta.Cat de mult trebuie sa isi apere Germania spatiul cibernetic propriu? S-a discutat mult in ultimele saptamani despre implicarea expertilor chinezi de la Huawei in noua retea 5G. Legaturile concernului cu guvernul chinez si posibile "portite de contact" ale firmei cu infrastructuri dubioase au intarit temerile germanilor.Multi specialisti sunt de parere ca Europa a ramas mult in urma la acest capitol. In raportul referitor la situatia actuala, expertii Conferintei de Securitate de la Munchen avertizeaza asupra majorarii bugetului destinat inteligentei artificiale de catre guvernul american de la 11,5 miliarde in 2017 la 38 de miliarde de dolari in 2018.Dar Patryk Pawlak de la Institutul European pentru Studii de Securitate sustine ca aceste cifre nu au nicio relevanta. "Joaca cu cifrele ne poate induce in eroare", declara pentru Deutsche Welle expertul in siguranta energetica."Credem ca Europa a ramas mult in urma din simplul motiv ca nu putem aduna cifrele din toate statele membre."Mai mult, Pawlak atrage atentia asupra unui plan al Comisiei Europene din care reiese ca Bruxelles-ul vrea sa aloce, in urmatorii 10 ani, 20 de miliarde pentru inteligenta artificiala. Desi reprezinta doar jumatate din bugetul alocat de Washington, pentru Europa este un urias pas inainte."Putem deveni si mai buni?", intreaba Marina Kaljurand si tot ea raspune: "Evident, dar eu nu pot confirma ca UE este ramasa in urma."Cel mai posibil si apropiat atac cibernetic ar putea viza alegerile europarlamentare din luna mai. "Mijloacele de actiune ale agresorilor ar putea depasi cu mult posibilitatile noastre de aparare a infrastructurii si sistemelor democrate", crede Pawlak."Am constatat ca exista o legatura stransa intre campaniile de dezinformare si campaniile online indreptate impotriva unor anumiti candidati; de exemplu, incercari de a intra pe serverele unor partide sau candidati. Informatiile astfel obtinute ar putea fi folosite pentru a dauna imaginii unor anumiti politicieni aflati in cursa."Andreas Konen, seful departamentul pentru siguranta cibernetica si IT din cadrul Ministerului federal de Interne, are un punct de vedere similar: "Mai sunt multe de facut. Dupa experientele din SUA si Franta ne-am pregatit mai intens pentru alegerile parlamentare din Germania.Am invatat ceva din aceste experiente, pentru a proteja alegerile europene. Nu trebuie sa observam doar modul in care se voteaza, ci sa analizam si modul in care este centralizat rezultatul."Pawlak spune ca UE asteapta mai devreme sau mai tarziu un atac cibernetic. "Dar mult mai periculoase vor fi atacurile asupra angajatilor politicienilor sau asupra politicienilor insisi, care nu se afla in primele randuri, pentru a obtine accesul in intregul sistem virtual."Un singur click pe un link sau deschiderea unui document atasat si deja poate fi prea tarziu, mai avertizeaza Pawlak.Atacurile cibernetice sunt periculoase pentru ca devin vizibile atunci cand este deja prea tarziu.