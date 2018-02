Site-uri guvernamentale din SUA si Marea Britanie, infectate cu un virus care produce in secret monede virtuale

Ziare.

com

Peste 4.200 de site-uri au fost afectate de o versiune infestata a unei functii utilizate pe scara larga, cunoscuta sub numele de Browsealoud care citeste paginile web pentru persoanele cu deficiente vizuale, potrivit site-ului de informatii in domeniul tehnologiei The Register, citat de Reuters Versiunea infestata a Browsealoud a inserat softul care produce monede virtuale Monero pe computerele de pe care au fost vizitate site-urile infectate, generand bani pentru hackeri. Printre site-urile afectate se regasesc Uncle Sam Court Information Portal (USCourts.gov), UK Student Loans Company (slc.co.uk) si Financial Ombudsman Service (financial-ombudsman.org.uk).Informatia a aparut dupa ce in ultima perioada s-au inmultit atacurile cibernetice cu softuri care obliga computerele infectate sa produca monede virtuale in beneficiul hackerilor.Texthelp, compania care produce programul care citeste paginile web pentru persoanele cu deficiente vizuale, a precizat ca a dezactivat functia Browsealoud, in timp ce echipele tehnice cauta solutii pentru rezolvarea problemei.