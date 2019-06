Spionaj in 30 de tari: In 7 ani, hackerii au furat un volum urias de date

Ziare.

com

Investigatorii Cybereason au anuntat ca atacatorii au accesat sistemele unor companii din peste 30 de tari pentru a obtine informatii despre persoane din guverne, autoritati de aplicare a legilor si din politica, transmite Reuters.Hackerii au utilizat instrumente legate de alte atacuri atribuite Beijingului de catre Statele Unite si aliatii lor occidentali, a declarat Lior Div, director executiv al Cybereason."Un nivel atat de sofisticat arata ca nu este un grup criminal. Este un guvern care are capacitatea de a efectua un astfel de atac", a spus Div.Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a spus ca nu cunoaste raportul, dar a adaugat ca nu ar permite nimanui sa efectueze astfel de activitati pe teritoriu chinez sau folosind infrastructura chineza.Cybereason a refuzat sa mentioneze numele companiilor afectate sau tarile in care isi desfasoara acestea activitatea. Persoane apropiate situatiei au spus ca Beijingul tinteste tot mai mult companii de telecomunicatii din Europa Occidentala.Guvernele occidentale au avertizat ca hackerii chinezi au accesat sistemele unor companii si agentii guvernamentale din toata lumea, pentru a fura secrete comerciale si date personale, pentru spionaj.Un purtator de cuvant al Deutsche Telekom, cea mai mare companie de telecomunicatii din Europa, a declarat ca grupul nu a fost in contact cu Cybereason, inainte de publicarea raportului.