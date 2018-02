SUA cer extradarea hackerilor romani care au spart calculatoarele Politiei din Washington

Ziare.

com

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a trimis Curtii de Apel Bucuresti solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane."La data de 12.02.2018, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a transmis Curtii de Apel Bucuresti, spre competenta solutionare, cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare americane impotriva a doi cetateni romani, respectiv Mihai Alexandru Isvanca si Cismaru Eveline, urmariti international pentru savarsirea infractiunilor de conspiratie la comiterea fraudei prin cablu si complicitate, conspiratie la comiterea fraudei prin calculator, acces neautorizat la un calculator cu intentia de a comite o frauda si complicitate, avarierea intentionata a unui calculator protejat si complicitate, amenintarea cu avarierea unui calculator in scopul extorcarii si complicitate", se arata in comunicat.Mihai Alexandru Isvanca (25 de ani) si Eveline Cismaru (28 de ani) au fost arestati in Romania pe 15 decembrie 2017, in urma incidentului care a compromis sistemul informatic privind gestionarea supravegherii video din cadrul Politiei Metropolitane din Washington.Cei doi hackeri au accesat sistemul de camere de supraveghere in perioada 9-12 ianuarie 2017, reusind sa stocheze doua programe daunatoare de tip ransomware - numite "Cerber" si "Dharma" - pe calculatoarele politiei din Washington.Cei doi romani sunt acuzati de comiterea infractiunilor de acces fara drept la un sistem informatic si conspiratie pentru savarsirea unei fraude informatice, iar pedeapsa maxima poate fi de 20 de ani de inchisoare, potrivit Departamentului de Justitie al SUA.Iata acuzatiile care li se aduc in Statele Unite ale Americii