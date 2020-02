SUA si Germania au spionat peste 100 de tari, printr-o societate elvetiana

Ziare.

Societatea Crypto AG a devenit dupa Al Doilea Razboi Mondial liderul pe piata echipamentelor de criptare, vanzandu-si produsele cu "milioane de dolari" unui numar de peste 120 de tari pana recent, dezvaluie Washington Post (WP) intr-o ancheta efectuata impreuna cu postul de televiziune german ZDF si radioteleviziunea elvetiana SRF.Intre clientii sai se afla "Iranul, juntele militare din America Latina, India, Pakistanul si chiar Vaticanul", dezvaluie cotidianul american.Insa Crypto AG a fost cumparata in secret, in 1970, de catre Agentia Centrala americana de Informatii (CIA), in cadrul unui "parteneriat extrem de confidential" cu serviciile germane de informatii Bundesnachrichtendienst (BND).Serviciul german s-a dezangajat la inceputul anilor '80, iar CIA a revandut Crypto in 2018.Cele doua agentii de contraspionaj "au modificat echipamente ale societatii cu scopul de a sparge usor codurile tarilor (cliente) care le foloseau pentru a trimite mesaje criptate".Ele au supravegheat astfel criza ostaticilor de la Amabasada Statelor Unite din Teheran in 1979, au furnizat informatii despre armata argentiniana Marii Britanii in Razboiul din Falklands, au urmarit campania de asasinate ale dictatorilor sud-americani si au surprins conducatori libieni felicitandu-se dupa atentatul la o discoteca din Berlinul de vest in 1986, in care au fost ucisi doi militari americani, dezvaluie WP.Operatiunea - intitulata "Thesaurus", iar apoi "Rubicon" - a fost "lovitura secolului" in domeniul informatiilor clasificate, se felicita CIA intr-un raport din 2004 consultat de autorii anchetei.Ei au avut totodata acces la documente colectate de serviciile de informatii germane in 2008.Nici CIA si nici BND nu au dorit sa comenteze aceasta ancheta, insa nu au negat autenticitatea documentelor, potrivit WP.Fostul coordonator al informatiilor germane Bernd Schmidbauer a confirmat la ZDF existenta acestei operatiuni, apreciind ca "Rubicon" a permis "sa se faca lumea un pic mai sigura".Societatea suedeza Crypto International, care a cumparat Crypto AG, a apreciat ca ancheta este "foarte alarmanta" si a dat asigurari ca nu are "nicio legatura cu CIA sau BND".