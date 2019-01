Sute de politicieni germani, printre care cancelarul Angela Merkel si presedintele Frank-Walter Steinmeier, victime ale pirateriei informatice

Sute de politicieni, printre victime

Biroul pentru Securitatea Informatiei (BSI) din Germania s-a reunit vineri dupa ce s-a aflat despre aceasta piraterie informatica, a declarat un purtator de cuvant.Politicieni din partidul de extrema stanga Linke sunt printre cei afectati, inclusiv Dietmar Bartsch, liderul grupului partidului in camera inferioara a parlamentului.Potrivit editiei online a ziarului Rheinische Post, cancelarul Angela Merkel si presedintele Frank-Walter Steinmeier au fost de asemenea victime ale scurgerii de date.Radioteleviziunea publica ARD a anuntat mai devreme ca date personale despre sute de politicieni au fost publicate pe un cont de Twitter, inclusiv adrese, scrisori personale si copii ale cartilor de identitate.Toate marile partide germane, cu exceptia AfD, de extrema dreapta, au fost afectate. Identitatea hackerilor si motivul lor nu sunt cunoscute.Potrivit ziarului Bild, citand surse din interiorul BSI, reteaua informatica interna a guvernului german nu a fost atacata de hackeri.Un purtator de cuvant al BSI a declarat pentru Reuters ca organismul national de aparare cibernetica s-a reunit pentru a coordona raspunsul agentiilor guvernamentale federale, inclusiv agentiile de informatii interne si externe.Organismul cibernetic s-a reunit "imediat dupa ce am aflat despre acest lucru - chiar in aceasta dimineata", a spus purtatorul de cuvant, fara a oferi niciun detaliu despre amploarea pirateriei software.Numarul de fax al cancelarului Angela Merkel, adresa de e-mail si mai multe scrisori primite si trimise de ea se numara printre informatiile publicate online pe Twitter.Nu este clar inca daca e-mailurile contin informatii sensibile, noteaza agentia dpa.Potrivit postului de radio berlinez RBB, piratarea datelor personale a sute de politicieni germani a fost descoperita joi noapte.Proprietarul contului de Twitter care a publicat datele se descrie drept un el sau o ea folosind termeni precum cercetarea in domeniul securitatii, artist, satira si ironie.Potrivit ARD, dupa o prima revizuire a datelor, jurnalistii nu au detectat niciun continut incriminator.Ministrul german al justitiei, Katarina Barley, a condamnat aceasta "scurgere severa de date personale ale politicienilor" pe internet ca pe un atac asupra democratiei tarii."Autorul atacului doreste sa submineze increderea in democratia si institutiile noastre", "Autorul ar trebui gasit imediat si motivele clarificate". "Infractorilor si celor care ii sprijina nu ar trebui sa li se permita sa dicteze nicio dezbatere in tara noastra", a subliniat aceasta.