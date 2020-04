Te-ai cazat la Marriott? Afla daca ai fost expus unui atac cibernetic! Tu si alti 5 milioane de oaspeti

Ziare.

Marriott International, cel mai mare lant hotelier din lume, a precizat totusi ca nu exista pana acum informatii ca ar fi fost furate date bancare sau date din cartile de identitate ale oaspetilor.Atacatorii au accesat informatii cum ar fi de sexul, datele de nastere, numerele de telefon, adresele de e-mail si adresele fizice, locurile de munca si limbile vorbite de cei cazati, a informat compania.Bresa de securitate a inceput la jumatatea lunii ianuarie si a fost descoperita si blocata la sfarsitul lunii februarie, anul acesta. Compania crede ca atacatorii au folosit datele de acces in sistem ale unor angajati dintr-un hotel in franciza.Marriott anunta ca ia legatura cu persoanele afectate si a infiintat un call center si un site dedicat, www.mysupport.marriott.com , unde pot fi gasite informatii suplimentare.Afla daca si datele tale au fost expuse in acest atac, AICI Lantul hotelier Marriott International a mai fost tinta unei lovituri cibernetice de proportii , una din cele mai mari din istorie, cand au fost expuse datele a 500 de milioane de persoane.S-a aflat de atac abia in septembrie 2018, insa anchetatorii au descoperit ca primele atacuri au inceput inca din 2014.