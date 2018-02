Unul din cele mai cunoscute softuri din lume are o problema care le permite atacatorilor sa-ti fure date de pe computer

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT)."Concret, exploatarea vulnerabilitatiiasupra sistemelor afectate. Prin urmare,despre aceste sisteme, precum si cele obtinute de acestea, cum ar fi datele de conectare, VPN etc. Adobe a anuntat ca se lucreaza momentan la rezolvarea acestei vulnerabilitati, iar utilizatorii ar putea sa-si actualizeze software-ul incepand de saptamana viitoare", precizeaza specialistii din Romania, pe pagina de Facebook Pe lista solutiilor temporare de remediere a problemei se mai afla: activarea optiunii click-to-play (adica eliminarea redarii automate) sau implementarea Protected View pentru Office.La jumatatea anului trecut, compania americana de software Adobe Systems Inc. a anuntat ca, la finele anului 2020, va inceta sa mai updateze si sa distribuie plugin-ul Flash, conform Reuters.Adobe a precizat ca a luat aceasta decizie impreuna cu partenerii sai, Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc's Google, Facebook Inc si Mozilla Corp, si, de asemenea, i-a incurajat pe dezvoltatorii care utilizeaza Flash sa se orienteze spre alte optiuni.Creat in urma cu peste 20 de ani, Flash era odata software-ul preferat de dezvoltatori pentru a crea jocuri, playere video si aplicatii. In 2005, cand Adobe a achizitionat Flash, odata cu preluarea Macromedia, aceasta tehnologie era utilizata de peste 98% din computerele personale conectate la Internet.Popularitatea acestui plugin a inceput sa decada dupa ce Apple a decis sa nu mai suporte Flash pe telefoanele sale iPhone.In cazul Google Chrome, cel mai popular web browser, gradul de utilizare al Flash a scazut dramatic in ultimii ani. Daca in 2014 Flash era utilizat zilnic de 80% dintre utilizatorii de computere desktop in prezent a ajuns la 17% si continua sa scada.Din cauza multiplelor probleme de securitate pe care le-a avut de-a lungul timpului, majoritatea solutiilor de navigare pe internet au eliminat software-ul fie total, fie i-au limitat accesul.Adobe are peste 20 de ani de experienta in dezvoltarea de solutii securizate pentru documente digitale. In anul 1999, a introdus primele semnaturi electronice in Adobe Acrobat si Adobe Acrobat Reader.Compania a fondat si conduce Cloud Signature Consortium, care a dezvoltat primul open standard ce aduce semnaturile digitale in aplicatii web si dispozitive mobile.