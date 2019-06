Cat ii costa Trump pe chinezii de la Huawei: Compania preconizeaza un impact de 30 de miliarde de dolari

Ziare.

com

Estimarea de 30 de miliarde de dolari facuta de Ren reprezinta prima cuantificare a impactului masurii americane impotriva Huawei si este surprinzatoare dupa ce directorii companiei au spus saptamani la rand ca Huawei se poate autosustine din punct de vedere tehnologic, transmite Reuters. Statele Unite au inclus Huawei pe o lista neagra de companii care nu pot face afaceri cu companii americane fara acordul guvernului SUA, din motive de securitate nationala.Huawei, cel mai mare productor de echipamente de telecomunicatii din lume si al doilea mare producator de smartphone-uri, respinge suspiciunile ca ar facilita spionajul din partea guvernului chinez. Interdictia a obligat companii precum Google si ARM sa intrerupa relatiile cu Huawei Huawei nu s-a asteptat ca hotararea SUA de a "zdrobi" compania "sa fie atat de puternica si de convingatoare", a afirmat luni Ren, la sediul central al Huawei din Shenzhen."Nu ne-am asteptat sa ne atace in atat de multe directii", a spus Ren, adaugand ca se asteapta ca afacerile sa isi revina in 2021."Nu putem sa ne aprovizionam cu componente, nu putem participa in multe organizatii internationale, nu putem colabora cu multe universitati, nu putem utiliza niciun fel de componente americane si nu putem nici macar sa stabilim conexiuni cu retele care utilizeaza astfel de componente", a aratat Ren.Huawei, care a obtinut anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104 miliarde dolari), anticipeaza pentru acest an si cel viitor venituri de circa 100 de miliarde de dolari. Obiectivul initial al companiei pentru acest an era de 125-130 de miliarde de dolari, in functie de fluctuatia cursului valutar.Administratia Trump a sanctionat Huawei intr-un moment de agravare a tensiunilor comerciale dintre SUA si China.Huawei a mai anuntat ca ar putea lansa propriul sau sistem de operare Hongmeng in termen de noua luni, daca va fi nevoie, deoarece telefoanele sale nu vor mai beneficia de actualizarile Google pentru Android.Reprezentanti din industrie sunt insa sceptici ca producatorii chinezi de cipuri vor putea aproviziona rapid Huawei si alte companii chineze de tehnologie.Vanzarile de telefoane ale Huawei au scazut cu 40%, a mai spus Ren, fara sa precizeze perioada de timp, dar un purtator de cuvant a precizat ca acesta s-a referit la luna trecuta.Duminica, Bloomberg a relatat ca Huawei se pregateste pentru o scadere de 40-60% a livrarilor internationale de smartphone-uri. Directorul general a spus insa ca Huawei nu va reduce cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare si nici nu va face concedieri masive, in pofida impactului interdictiei americane asupra finantelor companiei.