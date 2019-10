CEO-ul Huawei Romania explica ce s-ar intampla daca gigantul chinez va fi interzis de la dezvoltarea retelelor 5G

Ziare.

"Credem in standardizarea tehnologiei 5G. Pentru ca suntem de 17 ani in Romania, avem deja un rol important aici. Am creat direct si indirect 7.100 de locuri de munca, dintre care 6.700 sunt ocupate de romani.Nu este usor sa spui 'ok, Huawei, pleaca cu tehnologia ta 5G din Romania', deoarece", a spus Zhang intr-un interviu acordat Adevarul In cazul in care s-ar intampla acest lucru, s-ar impune schimbarea echipamentelor Huawei existente deja in retele. In cazul Romaniei inseamna un cost de 2,6 miliarde de dolari, iar PIB-ul va pierde minimum 6,7 miliarde de euro."Am analizat cat de mare ar fi prejudiciul economic potential prin schimbarea echipamentelor Huawei existente in retele: Statele Unite, unde Huawei nu a avut o prezenta puternica, ar pierde sute de miliarde din PIB-ul lor.. Este o suma uriasa, deci nu este atat de usor sa pleci dintr-un loc, deoarece asta ar afecta semnificativ utilizatorii si economia", a mai explicat CEO-ul Huawei Romania.O alta problema ar fi pierderea a mii de locuri de munca:"Daca Huawei va fi interzis de la dezvoltarea retelelor 5G din Romania, va exista (o alta) mare problema financiara pentru tara noastra. Compania are o prezenta foarte puternica aici, cu mai multe birouri in diferite orase, cum ar fi Timisoara sau Bucuresti, iar 80% din lucratorii companiei sunt romani.De asemenea, majoritatea echipamentelor actuale utilizate in retelele 4G sunt construite de Huawei, astfel incat o decizie negativa a guvernului cu privire la companie ar avea un impact major chiar si asupra retelelor existente", a completat George Zhang.Amintim ca in luna iunie, Guvernul a adoptat Strategia 5G pentru Romania . Adoptarea acestei strategii plaseaza Romania alaturi de 12 state dezvoltate care au lansat strategii 5G, printre care Austria, Danemarca, Franta, Germania si Italia.Apoi, in luna august, Klaus Iohannis si Donald Trump au discutat la Casa Alba despre tehnologia 5G, in contextul scandalului in care este implicata compania Huawei din China.Presedintele roman a anuntat ca, in cadrul vizitei la Washington, a fost semnat un memorandum de intelegere intre guvernele Romaniei si SUA referitor la tehnologia 5G Compania Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, este monitorizata atent in Occident, din cauza relatiilor cu institutiile guvernamentale din China. Statele Unite acuza ca echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activitati de spionaj.SUA si-au avertizat aliatii in ultimele luni sa nu aleaga Huawei sau sa inceteze colaborarea cu grupul chinez.