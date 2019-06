Chiar sub nasul lui Trump, Huawei s-a separat pe sest de divizia de cercetare din SUA

Despre Futurewei

Potrivit unor surse citate de Reuters , Futurewei si-a mutat angajatii intr-un sediu nou, unde cei care lucreaza la compania-mama nu au voie sa intre.De asemenea, utilizarea logo-ului Huawei a fost interzisa total.Oficialii Futurewei au refuzat sa comenteze aceasta separare.Schimbarile de strategie au loc in contextul in care, de curand, multe universitati din SUA au rupt legatura cu Huawei ca reactie la acuzatiile aduse de guvernul american, potrivit carora grupul chinez ar fi o amenintare la securitatea nationala.Huawei este cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii si al doilea cel mai mare producator de smartphone-uri din lume. In mai, Statele Unite au inclus Huawei pe o lista neagra de companii care nu pot face afaceri cu companii americane fara acordul guvernului SUA, din motive de securitate nationala. Ulterior, Departamentul de Stat a depus o plangere in instanta, aducand acuzatii ca furtul unor secrete comerciale, printre altele. Huawei respinge suspiciunile ca ar facilita spionajul din partea guvernului chinez.Huawei, care a obtinut anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104 miliarde dolari), anticipeaza pentru acest an si cel viitor venituri de circa 100 de miliarde de dolari. Obiectivul initial al companiei pentru acest an era de 125-130 de miliarde de dolari, in functie de fluctuatia cursului valutar.Administratia Trump a sanctionat Huawei intr-un moment de agravare a tensiunilor comerciale dintre SUA si China. Huawei a mai anuntat ca ar putea lansa propriul sau sistem de operare Hongmeng in termen de noua luni, daca va fi nevoie, deoarece telefoanele sale nu vor mai beneficia de actualizarile Google pentru Android.Reprezentanti din industrie sunt insa sceptici ca producatorii chinezi de cipuri vor putea aproviziona rapid Huawei si alte companii chineze de tehnologie.Vanzarile de telefoane ale Huawei au scazut cu 40%, a mai spus Ren, fara sa precizeze perioada de timp, dar un purtator de cuvant a precizat ca acesta s-a referit la luna trecuta.De asemenea, Huawei se pregateste pentru o scadere de 40-60% a livrarilor internationale de smartphone-uri Directorul general a spus insa ca Huawei nu va reduce cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare si nici nu va face concedieri masive, in pofida impactului interdictiei americane asupra finantelor companiei.Futurewei este divizia de cercetare si dezvoltare a Huawei si are sute de angajati care lucreaza in Silicon Valley, Seattle, Chicago si Dallas, dupa cum reiese din conturile de LinkedIn ale angajatilor.De asemenea, a depus peste 2.100 de cereri pentru obtinerea de brevete de inventii in SUA, in domenii precum 5G si tehnologii pentru camere foto si video.Pana acum, operatiunile Futurewei erau mana in mana cu cele ale Huawei, potrivit surselor din interior citate de Reuters: divizia de cercetare si dezvoltare nu avea site si logo separat, de exemplu.