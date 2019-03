Comandantul suprem al fortelor aliate in Europa: Daca Berlinul va colabora cu Huawei pentru 5G, fortele NATO nu vor mai comunica cu partenerii germani

Ziare.

"Ne este teama ca structura comunicatiilor lor va fi compromisa, mai ales cu sistemul 5G, a carui latime de banda este ultra larga, iar capacitatea de extragere a datelor este incredibila", a declarat, miercuri, seful fortelor NATO in fata unei comisii parlamentare a Congresului SUA, informeaza AFP.Daca 5G este "integrat in sistemul lor de comunicare militara, nu vom mai comunica cu ei prin acest sistem", a avertizat el. "Si pentru militari, aceasta ar fi o problema", a adaugat Scaparrotti.Generalul Scaparrotti a fost intrebat despre discutiile comerciale in curs de desfasurare in Europa, in special in Germania, cu grupuri de telecomunicatii chineze cu ar fi Huawei si ZTE.Wall Street Journal a dezvaluit, luni, ca ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, un apropiat al presedintelui Donald Trump, a adresat o scrisoare ministrului german al Economiei, Peter Altmaier, pentru a-i semnala ca relatiile de colaborare in materie de servicii secrete vor fi revizuite daca Berlinul nu renunta la companii chineze precum Huawei in domeniul tehnologiei mobile 5G.Germania urmeaza sa lanseze licitatii la mijlocul lunii martie pentru viitoarea infrastructura de telecomunicatii mobile 5G, iar cancelarul Angela Merkel a promis ca va "discuta" cu Washingtonul inainte de a face eventuala alegere pentru Huawei."Acordam o mare importanta securitatii in construirea retelei 5G, motiv pentru care suntem pe cale sa ne definim propriile standarde si, desigur, le vom discuta cu partenerii nostri, atat in Europa, cat si in Statele Unite", a declarat cancelarul marti.Berlinul vrea sa recupereze intarzierea semnificativa pe care o are in domeniul digital, orientandu-se spre tehnologia mobila 5G, care ofera Internet ultra-rapid ce ar trebui sa permita dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi inteligenta artificiala, vehiculele autonome sau fabricile automatizate.In acest domeniu, grupul Huawei este considerat mai performant si mai inovativ in raport cu concurentii sai, remarca France Presse. Dar Washingtonul se teme ca Beijingul il va folosi ca pe un "cal troian" pentru a spiona comunicatiile in tarile care folosesc echipamente chineze in reteaua lor 5G.Legislatia chineza obliga grupurile al caror sediu social este in China sa ofere ajutor tehnic serviciilor de informatii, noteaza AFP.Statele Unite au exclus Huawei de la implementarea pe teritoriul american a tehnologiei 5G si interzic institutiilor sa achizitioneze produsele si serviciile companiei chineze de telecomunicatii. Washingtonul incearca sa-si convinga aliatii occidentali sa faca acelasi lucru.Audiata in aceeasi comisie miercuri, responsabila pentru afaceri internationale din cadrul Ministerului Apararii american, Kathryn Wheelbarger, a subliniat ca Huawei reprezinta o "amenintare" pentru intreaga Europa."Va pot asigura ca, in toate convorbirile noastre cu toti partenerii nostri europeni, incercam sa aratam clar amenintarea reprezentata de investitiile chineze si dezvoltarea unei infrastructuri chineze de telecomunicatii in Europa", a subliniat ea. Aceste ingrijorari vizeaza "securitatea comunicatiilor noastre private si militare", a adaugat Kathryn Wheelbarger.Cei doi oficiali ai Pentagonului au refuzat sa dea mai multe detalii despre ingrijorarile lor in aceasta sesiune publica, spunand alesilor ca vor discuta subiectul in profunzime in timpul unei sesiuni cu usile inchise, programata sa aiba loc la o data ulterioara.