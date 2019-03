Directorul financiar al Huawei da in judecata autoritatile canadiene pentru arestarea sa

Ziare.

Meng Wanzhou a fost arestata anul trecut, pe aeroportul din Vancouver, fiind acuzata de fraude in legatura cu incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite impotriva Iranului.Meng neaga toate acuzatiile care i se aduc, iar autoritatile americane incearca in prezent sa o extradeze, scrie BBC Aceasta a depus o plangere civila impotriva guvernului Canadei, a agentiei de frontiera (Canadian Border Services Agency/ CBSA) si a politiei (Royal Canadian Mounted Police/ RCMP) pentru "incalcari grave" ale drepturilor sale civile.Ea sustine ca ofiterii CBSA au retinut-o, perchezitionat-o si interogat-o la aeroport sub "pretexte false", inainte de a fi arestata de politistii canadieni.Potrivit documentelor, ofiterii au incercat astfel sa obtina informatii pe care "nu credeau ca le-ar fi obtinut daca reclamanta ar fi fost arestata imediat", incalcandu-i drepturile in temeiul Cartei Canadiene a Drepturilor si Libertatilor.Retinerea ei a fost "ilegala" si "arbitrara", se arata in plangere, iar ofiterii "in mod intentionat nu au informat-o cu privire la adevaratele motive de detentie, dreptul la un avocat si dreptul la tacere".Amintim ca in 6 decembrie autoritatile canadiene au arestat-o in Vancouver pe Meng Wanzhou , directorul financiar al companiei Huawei. Ea a fost eliberata dupa aproape o saptamana, pentru o cautiune in valoare de 10 milioane de dolari.Amintim si ca Departamentul american al Justitiei a dezvaluit, la sfarsitul lunii ianuarie, 13 capete de acuzare , legate de incalcarea sanctiunilor americane impuse Iranului, impotriva grupului chinez si a directoarei financiare, arestata in Canada la cererea anchetatorilor americani.Gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor respinge acuzatiile A.D.