Fondatorul Huawei, despre acuzatiile de spionaj si tensiunile cu Washingtonul: SUA nu ne pot distruge!

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat BBC , Zhengfei a vorbit si despre arestarea fiicei sale Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei, pe care a descris-o ca fiind motivata politic.Amintim ca Departamentul american al Justitiei a dezvaluit, la sfarsitul lunii ianuarie, 13 capete de acuzare, legate de incalcarea sanctiunilor americane impuse Iranului, impotriva grupului chinez si a directoarei financiare, arestata in Canada la cererea anchetatorilor americani "Sub nicio forma Statele Unite nu ne pot distruge. Lumea nu ne poate parasi pentru ca suntem foarte avansati. Chiar daca (SUA) indeamna alte tari sa nu ne mai foloseasca temporar, putem oricand sa reducem putin operatiunile", a declarat Ren Zhengfei.Totusi, acesta a recunoscut ca eventuala pierdere a unor clienti ar putea avea un impact semnificativ asupra companiei. Saptamana trecuta, secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a avertizat aliatii tarii sa nu mai foloseasca tehnologie Huawei . Pompeo a mai afirmat ca SUA sunt serios ingrijorate in legatura cu activitatile Huawei in Europa, in special in statele membre NATO si UE.Statele Unite sunt ingrijorate ca guvernul chinez ar putea accesa echipamentele americane de telecomunicatii conectate la retele in care dispozitive Huawei sunt, de asemenea, prezente.Australia, Noua Zeelanda si SUA au interzis deja echipamentele Huawei pentru viitoarele retele mobile de 5G, in timp ce Canada analizeaza daca produsele companiei prezinta o amenintare grava la adresa securitatii.In acest context, Ren Zhengfei spune ca lumea nu poate renunta la tehnologia Huawei, pentru ca aceasta este mult mai avansata."Daca luminile se sting in Vest, Estul tot va lumina. Si daca Nordul ramane pe intuneric, inca va exista Sudul. America nu reprezinta intreaga lume. America reprezinta doar o parte din lume", a apreciat fondatorul gigantului chinez.Referitor la o posibila interzicere a tehnologiei si in Marea Britanie, Zhengfei a explicat ca investitiile in UK vor continua indiferent de situatie."Nu ne vom retrage investitiile din cauza asta. Vom continua sa investim in UK. Inca avem incredere in UK si speram ca ei sa aiba si mai multa incredere in noi. Vom investi chiar mai mult aici. Daca SUA nu au incredere in noi, atunci vom redirectiona investitiile din America in UK", a mai declarat acesta.Referitor la arestarea fiicei sale , Ren Zhengfei a afirmat: "In primul rand, nu sunt de acord cu ce au facut Statele Unite. Un asemenea act motivat politic nu este acceptabil. Statelor Unite le place sa ii sanctioneze pe altii, oricand exista o problema, o sa foloseasca astfel de metode combative.Noi nu suntem de acord cu asa ceva. Dar acum, ca deja a inceput acest proces, vom lasa tribunalele sa decida".In ce priveste acuzatiile de spionaj, fondatorul Huawei precizeaza ca a permite spionajul prin intermediul produselor companiei este un risc pe care nu vrea sa si-l asume."Guvernul chinez a precizat deja ca nu s-a apelat la asa ceva. Si nici noi nu o facem si nu o vom face vreodata. Nu vom risca sa cadem in dizgratia tarii noastre si a clientilor nostri din intreaga lume din cauza unui astfel de motiv. Compania noastra nu va intreprinde niciodata activitati de spionaj. Daca avem astfel de actiuni, atunci voi inchide compania", a mai argumentat el.