Fondatorul Huawei sustine ca SUA subestimeaza puterea companiei: Era inevitabil un conflict

Ziare.

com

Ren, vorbind dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat stare de urgenta economica nationala pentru a submina eforturile globale ale Huawei cu privire la o implicare in retelele 5G, a declarat pentru presa chineza: "Practicile din prezent ale politicienilor americani subestimeaza puterea noastra. Reteaua 5G a Huawei nu va fi afectata. In ceea ce priveste tehnologiile 5G, altora le va lua doi sau trei ani sa ajunga din urma Huawei".El a adaugat: "Ne-am sacrificat pe noi si familiile noastre pentru idealul nostru, sa fim in varful lumii. Pentru a ajunge la acest ideal, mai devreme sau mai tarziu va exista un conflict cu SUA", relateaza The Guardian.Google, divizie a grupului Alphabet, a suspendat unele afaceri cu Huawei , care implicau transferul de produse hardware si software, cu exceptia celor care beneficiaza de licente open source - o lovitura pentru compania chineza care a fost inclusa pe o lista neagra de catre guvernul Statelor Unite.Huawei Technologies va pierde imediat accesul la update-urile sistemului de operare Android, iar viitoarea versiune a smartphone-urilor sale din afara Chinei vor pierde si ele accesul la aplicatii si servicii populare, intre care Google Play Store si aplicatia Gmail.Administratia Trump a adaugat in mod oficial Huawei pe o lista neagra de companii, ceea ce implica restrictionarea imediata a afacerilor grupului chinez de tehnologie cu companii americane.Pentru urmatoarele 90 de zile, Departamentul Comertului din SUA va permite Huawei sa achizitioneze bunuri americane pentru a mentine retelele actuale si a furniza update-uri pentru dispozitivele Huawei existente."Pare ca intentia este sa se limiteze impactul asupra tertilor care folosesc echipamente sau sisteme Huawei. Pare ca incearca sa previna o oprire totala a retelelor", a declarat avocatul Kevin Wolf, un fost oficial al Departamentului Comertului.Totusi, Ren a precizat: "Licenta temporara de 90 de zile nu are impact asupra noastra. Suntem pregatiti".Serviciile secrete americane suspecteaza ca Huawei este sustinuta de armata chineza si ca echipamentele sale ar putea fi folosite de Beijing pentru a-si spiona adversarii.