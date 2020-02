Google vrea sa reia legaturile cu Huawei

Ziare.

Agentia germana de presa Deutsche Press Agentur anunta ca Google a confirmat depunerea unei cereri oficiale prin care sa faca exceptie de la interdictia impusa companiilor americane de a mai derula afaceri cu Huawei.Din mai 2019, Statele Unite au interzis accesul Huawei la tehnologii americane si, in acelasi timp, au interzis companiilor americane sa mai deruleze relatii de afaceri cu producatorul chinez.In anumite cazuri se pot face exceptii, care sunt stabilite in urma unei cereri speciale si a unui riguros proces de verificare. Microsoft este una din companiile americane care au primit un astfel de acord din partea Guvernului.Google vrea acum sa beneficieze de o exceptie similara si sa poata derula, la fel ca Microsoft, afaceri cu cei de la Huawei. Daca va obtine acest drept, aplicatiile si serviciile Google vor fi reinstalate pe telefoanele si tabletele producatorului chinez.Vreme de 9 luni, Google nu a facut nimic pentru a incerca sa reia legaturile cu Huawei, parand ca isi asuma pierderile financiare pricinuite de faptul ca a ramas fara cel mai mare client dupa Samsung.Insa, in ultimele luni, Huawei a reusit sa "creasca" o alternativa la Play Store, care ameninta chiar ecosistemul ce sta la baza dominatiei Google pe piata smartphone-urilor.Huawei si-a facut propriul magazin de aplicatii, AppGallery, in care a investit peste 1 miliard de dolari si la care lucreaza peste 3.000 de ingineri. AppGallery poate fi instalat si pe alte telefoane cu Android si poate fi preinstalat de alti producatori ca o alternativa mai ieftina la serviciile Google.Acesta este, mai degraba, motivul pentru care Google vrea sa reia acum legaturile cu Huawei.