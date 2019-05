Huawei a lansat smartphone-urile Honor, in ciuda incertitudinilor provocate de conflictul cu SUA

Ziare.

Al doilea mare producator de telefoane din lume foloseste sistemul de operare Android al Google pentru dispozitivele sale, iar compania americana a anuntat ca nu va mai furniza Huawei unele dintre produsele si serviciile sale, punand sub semnul intrebarii actualizarea aplicatiilor, transmite Reuters.Statele Unite au relaxat marti restrictiile impuse Huawei, anuntand ca ii acorda permisiunea sa cumpere bunuri americane pana pe 19 august, ceea ce inseamna ca actualizarile unor aplicatii ale Google, precum Gmail si YouTube, vor continua pana atunci.George Zhao, presedintele brandului Hunor, care se adreseaza tinerilor, a declarat sutelor de reporteri, blogeri si analisti ca "este foarte fericit sa vada atat de multi prieteni"."Indiferent ce se intampla, indiferent care sunt provocarile...zambiti si depasiti-le", a declarat audientei, aceasta fiind o deviza valabila atat pentru Huawei cat si pentru clientilor tineri ai companiei."Vom vorbi si vom comunica cu lumea folosind produsele, tehnologia si inovatiile noastre", a adaugat Zhao prezentand telefonul Honor 20 Pro, care are patru camere pe spate, inclusiv cu unghi larg si telefoto, precum si o camera principala de 48 de megapixeli.Francisco Jeronimo, vicepresedinte asociat pentru dispozitive la firma IDC, a afirmat ca Homor a fost un succes pentru Huawei, cu o atractivitate care a mers dincolo de clientii tineri pe care ii tinteste."Este un brand foarte important pentru a oferi un pret mai scazut fara sa afecteze marca Huawei. Dar decizia de duminica schimba totul. Sunt multe intrebari la care nimeni nu poate raspunde", a spus Jeronimo.Zhao a scos in evidenta spatele telefonului in trei straturi, care da iluzia profunzimii unor culori ca "Phantom Blue" si "Phantom Black", la modelul 20 Pro.Un purtator de cuvant al Huawei a precizat ca smartphone-urile au fost deja certificate de catre Google inainte de anuntarea restrictiilor americane,Telefonul Honor 20 Pro va fi disponibil in curand la un pret de 599 de euro (669 de dolari), a spus Zhao, in timp ce Honor 20 si Honor 20 Lite vor avea preturi de 499 de euro, respectiv de 299 de euro.