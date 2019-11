Huawei: Bonusuri de sute de milioane de dolari pentru angajati care evita restrictiile americane

Ziare.

Cel mai mare furnizor de echipamente de telecomunicatii a anuntat ca incearca sa gaseasca alternative la componentele americane, dupa ce Washingtonul i-a interzis in luna mai sa faca afaceri cu companii din Statele Unite, afectandu-i capacitatea de a se aproviziona cu componente esentiale.Banii sunt un semn de recunoastere a muncii, in fata presiunii Statelor Unite, a anuntat departamentul pentru resurse umane al Huawei, intr-o nota adresata angajatilor, obtinuta de Reuters.De asemenea,, a spus un purtator de cuvant al companiei.Primele vor merge probabil la echipele de cercetare si dezvoltare si la cei care lucreaza la transferarea lanturilor de aprovizionare ale companiei din Statele Unite, a aratat purtatorul de cuvant.Multi oficiali ai guvernului american considera ca echipamentele Huawei, in special cele pentru retelele 5G, reprezinta un risc de securitate, din cauza legaturilor apropiate ale companiei cu guvernul chinez.Huawei neaga ca guvernul chinez are un rol in operatiunile sale.Desi a obtinut amanari pentru cea mai mare parte a interdictiilor din SUA, Huawei a lucrat la gasirea unor alternative, dupa ce a vazut impactul puternic avut de sanctiuni asupra unei companii chineze de telecomunicatii mai mici, ZTE, la inceputul anului 2017.Huawei este si al doilea mare producator de smartphone-uri din lume, iar o crestere a livrarilor de dispozitive a contribuit la cresterea cu 27% a veniturilor din trimestrul al treilea.