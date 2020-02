Huawei isi va construi prima fabrica europeana in Franta: Vor fi create 500 de locuri de munca

Ziare.

Liang Hua a precizat ca Huawei va investi in prima faza 200 de milioane de euro (217 milioane de dolari) pentru infiintarea fabricii care va produce componente pentru retelele 5G din intreaga Europa.Liang a explicat ca Huawei si-a prezentat planurile Guvernului francez, transmite Reuters."Aceasta nu este o ofensiva mediatica", a dat asigurari presedintele grupului chinez.In 13 februarie, Franta anunta ca intentioneaza sa ofere companiei chineze Huawei un acces limitat la constructia retelelor 5G, in pofida presiunilor americane de a exclude colaborarea cu acest producator de echipamente de telecomunicatii."Huawei nu va fi exclus din reteaua 5G in Franta", a declarat ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire.Acesta a dat asigurari ca ''interesele de suveranitate'' ale Frantei vor fi protejate, mentionand de asemenea ca furnizorii europeni Nokia si Ericsson ar putea fi privilegiati. Dar ''daca Huawei va inainta o oferta mai buna intr-un moment sau altul din punct de vedere tehnic sau al pretului, atunci ar putea avea acces la reteaua 5G in Franta'', a indicat el.Totusi, a adaugat oficialul francez, ''in cazul instalatiilor critice, al facilitatilor militare, daca exista zone nucleare in apropiere, vom stabili anumite restrictii pentru a ne proteja interesele suverane''.Compania Huawei este considerata a fi cea mai avansata pe plan global la capitolul 5G, a 5-a generatie a tehnologiei retelelor mobile.Europa este o piata strategica pentru grupul Huawei, care, in noiembrie, a anuntat un volum global de investitii de 40 de miliarde de dolari pe urmatorii cinci ani.Din suma totala, aproximativ patru miliarde dolari ar putea fi cheltuite in Franta pentru achizitii de componente si servicii, a precizat Liang Hua. Este dubla fata de sumele cheltuite in ultimii cinci ani de Huawei in Hexagon, unde grupul chinez dispune de centre de cercetare si dezvoltare.Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente pentru retele de telecomunicatii si al doilea producator de smartphone-uri, in functie de volum.