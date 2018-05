Huawei lanseaza o copie de iPhone X si mai ieftina decat P20

Ziare.

com

Huawei foloseste brandul independent Honor pentru a lansa variante mai accesibile ale smartphone-urilor sale de top. Din acest motiv, noul Honor 10 are multe particularitati in comun cu recent anuntatul Huawei P20, dar este semnificativ mai ieftin.Honor 10 este cel mai ieftin smartphone construit in jurul unui procesor proprietar Huawei Kirin 970 dotat cu abilitati de inteligenta artificiala. Telefonul poate fi deja comandat de pe Amazon la pretul de aproximativ 2.100 de lei.Honor 10 vine preinstalat cu cea mai recenta versiune de Android mascata cu interfata proprietara EMUI 8.1.Diferenta fata de versiunea comercializata in China este ca varianta globala anuntata astazi incorporeaza accesul la toate serviciile Google.