Huawei pregateste un telefon bun si mai ieftin - specificatii Honor 20

Honor 20, la prima vedere, seamana cu Huawei P20 Pro. Telefonul Huawei a fost lansat in urma cu aproape un an cu trei camere pe spate - idee preluata mai departe pe Mate 20 Pro. Honor 20 preia ansamblul foto-video, dar va avea un ecran de 6,1 inchi OLED Full HD+.Ca specificatii, Honor 20 ia ce are mai bun Huawei. Astfel, vorbim de un procesor Kirin 980, 6 sau 8 GB de memorie RAM si 128 sau 256 GB spatiu de stocare. Ansamblul foto-video de pe spate ar fi urmatorul: 48 MP cu 20 MP pentru fotografii ultra wide si un senzor de 8 MP pentru imagini cu zoom. Honor 20 ar avea un zoom 3x, dar ramane de vazut daca va avea si un zoom hibrid 5x ca pe Huawei P20 Pro.Camera de "senzatie" ar fi insa pe fata: 32 megapixeli pentru selfie. Totodata, telefonul ar avea un scanner de amprenta in ecran, spre deosebire de View 20, care are unul pe spate. Bateria ar fi de 3.650 mAh si cel mai probabil va putea fi incarcata wireless.